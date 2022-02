Norgesgruppen-eier Torbjørn Johannson er død

Johannson døde uventet i sitt hjem i Oslo natt til tirsdag 1. februar. Han ble 73 år gammel.

– Dette er en svært trist dag for oss alle i Norgesgruppen. Vi har mistet en god venn, kollega og en tydelig leder som mange i Norgesgruppen og Asko har hatt et nært og godt forhold til, uttaler konsernsjef Runar Hollevik i en pressemelding.

Johannson var sentral i oppbyggingen av Joh. Johannson, som Norges største dagligvarekonsern, Norgesgruppen.

Torbjørn Johannson tilhørte den fjerde generasjonen eiere i familieselskapet, sammen med sin bror Knut Hartvig. I dag er det Torbjørn Johannsons nevø, Johan Johannson, som har oversatt eierskapet i Norgesgruppen.

Fjerde generasjon

Johannson var selv en av medeierne i Norgesgruppen, som eier dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Joker, Spar, grossisten Asko og kaffebarkjeden Kaffebrenneriet. Han jobbet som styreleder i Asko og en rekke av Askos underselskaper, helt til sin bortgang.

– Han var i full vigør som styreleder for Asko og en rekke av Askos underselskaper helt frem til sin bortgang.

Videre blir Johannson beskrevet som en viktig person for selskapet.

– Torbjørn har vært en markant person i Norgesgruppens og Askos historie. Sammen med sin bror Knut Hartvig var han fjerde generasjon etter Johan Johannson som grunnla konsernet gjennom grossistvirksomhet og import av kaffe, sukker og sirup tilbake i 1866.

Var Johaugs nære støttespiller

73-åringen var også kjent for å være en skientusiast. Han var blant annet langrennsløper Therese Johaugs støttespiller i 15 år.

– Han har etter hvert også blitt kjent utenfor konsernet for sitt brennende engasjement for bærekraft, klima og langrennssporten, står det videre i pressemeldingen.

I KINA: Therese Johaug. Foto: Torstein Bøe

Til TV 2 sier Johaugs manager, Jørn Ernst at nyheten om dødsfallet kom som et sjokk for skistjernen.

– Nei, det kom som en forferdelig trist nyhet og som et sjokk da vi fikk greie på det. Han har stått Therese nær i 15 år, og var en viktig partner, venn og god støttespiller for henne, spesielt i perioden hun var utestengt. Alt han har gjort for henne og måten han støttet henne på har betydd uendelig mye, sier Ernst til TV 2.

Johaug nå i Kina, hvor hun forbereder seg til OL, som for henne begynner til helgen.

– Det er veldig triste og dramatiske nyheter. Det preger Therese, hun fikk greie på det rett før flyreisen i går. Det er veldig trist.

Nå sier manageren at Johaug skal gi alt i OL for å hedre sin mangeårige støttespiller.

– Jeg tror Torbjørn hadde ønsket at hun skal gjøre det beste hun kan, og det er hennes ønske å gjøre det best mulig for å hedre ham. Så har jo Therese folk rundt seg der nede, og de må liksom bare gjøre det beste ut av situasjonen når det ble som det ble.