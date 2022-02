Mercedes-Benz har røtter helt tilbake til 1886. I dag omtales bilene ofte bare under navnet «Mercedes».

Men bak merkevaren «Mercedes-Benz» finner vi et moderselskap som frem til nå har hatt navnet Daimler AG.

Nå er imidlertid Daimler AG historie. De har nå offisielt byttet navn til Mercedes-Benz Group AG.

Under seg har selskapet merkene Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach og Mercedes-EQ. Sistnevnte er bilprodusentens eget undermerke som kun skal produsere elbiler, slik som EQA, EQC og EQS.

Strategi

Det historiske navnebyttet påvirker altså ikke direkte merkevaren og bilmodellene til «Mercedes-Benz», slik vi kjenner det. Det er kun navnet på moderskapet som endres.

Svenske Ola Källenius har vært øverste sjef i nå Mercedes-Benz Group AG siden 2019.

Likevel er dette en stor endring for det som er en av de fremste bilprodusentene i verden. Navnebyttet omtales også som den største oppgaven hittil, for svenske Ola Källenius, som har vært toppsjef i det som nå heter Mercedes-Benz Group AG, siden 2019.

Han tok over etter Dieter Zetsche.

Navnebyttet skjer naturligvis av strategiske årsaker, ikke minst for å styrke merkevaren «Mercedes-Benz».

– Ved å gjøre dette ønsker vi å gjøre det klart hvor vi ser kjernen i selskapet vårt: Å bygge de mest ettertraktede bilene i verden, kommenterer Ola Källenius i en pressemelding.

I forbindelse med navnebyttet vil selskapets forkortelse på børs endres fra «DAI» til «MBG».

Dette er en av de nyeste lanseringene til Mercedes: En helt ny generasjon av ikoniske SL. Bilen ventes til Norge i sommer.

Verdens mest verdifulle luksusbilmerke

I fjor ble for øvrig Mercedes-Benz kåret til verdens mest verdifulle luksusbilmerke for sjette år på rad.

Rangeringene er publisert av det anerkjente amerikanske merkevarekonsulentselskapet Interbrand som har gjennomført «Best Global Brands»-studien siden 1999.

Indeksen lister 100 av de mest verdifulle merkene fra hele verden. Det anerkjente rangeringssystemet er basert på tre hovedkriterier:

Den økonomiske ytelsen til merkets produkter eller tjenester.

Merkets rolle i beslutningsprosessen om kjøp.

Merkets styrke når det gjelder å sikre fremtidig avkastning for selskapet.

– Vi er veldig stolte over at Mercedes-Benz beholder sin posisjon som verdens mest verdifulle luksusbilmerke. I bevegelsen mot moderne luksus, er dette enda en bekreftelse for posisjoneringen til Mercedes-Benz, der også bærekraft er i fokus med «elektrisk først»-strategien.

Det har konserndirektør, Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, tidligere kommentert om kåringen.

Daimler også i England

PS: Visste du at det også har vært en engelsk bilprodusent ved navn Daimler? The Daimler Motor Company kjøpte rettighetene til å bruke navnet av tyske Daimler helt tilbake i 1896.

I kjent britisk bilbprodusent-stil hadde Daimler en svært broket historie. Etter mange opp- og nedturer (strengt tatt flest av de siste), endte Daimler opp som navn på de mest eksklusive Jaguar-utgavene. I 2009 var det slutt på dette også.

Mercedes-Benz er flere år på rad kåret til det mest verdifulle luksusbilmerke i verden.

