Fnyser av svenskenes spørsmål

Onsdag landet de norske langrennskvinnene i Beijing, kun dager før de OL-åpner med skiathlon. Det vil si at Therese Johaug og resten av det norske landslaget kun har to dager til å teste ut løypene i Zhangjiakou.

Men at konkurrentene har fått lengre tid til å forberede seg, bekymrer ikke landslaget på noen måte.

– Det har ikke vært i fokus i det hele tatt. Vi har vært i Italia og har hatt det kjempefint. Nå er vi kommet her, er veldig fornøyd med hvor vi bor og er kjempeglade for å være her. Det har aldri vært noe fokus i det hele tatt at vi mister de dagene, sier langrennssjef Espen Bjervig.

PÅ PLASS: Langrennssjef Espen Bjervig og herrene på langrennslandslaget er fremme i Kina. Bjervig sier de har forberedt seg så godt de kan etter forholdene. Foto: Heiko Junge

– Løyper som er lett å bli kjent med

Bjervig og landslagstrener Ole Morten Iversen fikk flere spørsmål fra svenske medier om svenskenes fortrinn, ettersom at de har fått kjenne på løypene i en uke, og har hatt tid til å tids omstille seg.

– Tiden kan man snu selv om man er et annet sted, og vi får et par dager til å sjekke løypa her. I en normal situasjon hadde vi vært her tidligere, men jeg tror ikke det skal være noe problem. Det er løyper som er lett å bli kjent med, det er knallharde løyper, men samtidig er de enkle skitekniske. Det skal nok fungere helt fint, er beskjeden fra Bjervig.

Duellen mellom Frida Karlsson og Therese Johaug er naturligvis et tema også under OL. Men at svenskenes skistjerne har fått flere dager i Zhangjiakou enn Johaug, har ikke noe å si - skal vi tro landslagstrener Ole Morten Iversen, som svarte følgende på spørsmålet «Sverige har vært her nesten en hel uke, hvor mye er det fordel svenskene?»

– Therese kommer sterkere enn hva hun har vært noensinne, hun er så glad for å være her og presterer sikkert enda bedre enn om hun ikke hadde hatt det styret, sier Iversen og fortsetter:

– Det siste er litt på fleip, men Therese er godt forberedt. Eneste minuset er at vi får noen færre dager til tidsomstilling, men det har de prøvd å gjøre noe med før de dro.

– Johaug har fått forberede seg akkurat som hun vil.

SEISER ALM: Therese Johaug var med på den mye omtalte oppladningsturen til Seiser Alm i Italia før OL. Foto: Felice Calabro'

Iversen sier denne situasjonen blir som vanlige konkurranseforberedelser for Johaug og resten av landslaget.

Therese har hatt to dager før gode skirenn før, sier Iversen og understreker at Johaug har taklet koronasituasjonen i landslaget på en god måte.

– Hun er nok den på laget som er flinkest til å få andre på laget til å skjønne at dette er noe vi ikke får gjort noe med. Jeg tror hun er glad for at hun har fått forberede seg så bra som hun kan ut ifra forutsetningene, med fantastiske forhold i Seiser Alm, der hun har fått forberede seg akkurat som hun vil.