Vidåpen kamp på landslaget: Nå kommer Solbakken med klar beskjed

Rune Almenning Jarstein, André Hansen og Ørjan Håskjold Nyland er keeperne Ståle Solbakken hittil har benyttet av seg som landslagssjef.

Men vel en måned inn i 2022, legger ikke Ståle Solbakken skjul på at keepernes klubbsituasjon gjør at kampen om å bli landslagets nummer en per dags dato er vidåpen.

− Ja, det må man kunne si, bekrefter Solbakken knappe to måneder før landslagsåret for alvor sparkes i gang igjen.

Status per dags dato er at flere av de mest aktuelle landslagskeeperne sliter med spilletid i klubbhverdagen.

− Bekymrer deg det litt at det er status?

− Ja, men slik har det jo på en måte vært helt siden jeg kom inn som landslagssjef. Rune (Almenning Jarstein) ble syk på første samling, André (Hansen) har måttet melde forfall, Ørjan (Håskjold Nyland) har generelt spilt lite og Bråtveit (Per-Kristian) måtte jo reise hjem fra samling. Så det har jo vært en del slike ting. Det gjør jo at plassen er ganske åpen nå, og det burde jo være en gulrot å se opp til for veldig mange, sier Solbakken.

Klar melding til Håskjold Nyland

Denne uka ble det kjent at Ørjan Håskjold Nyland, som blant annet sto mot Nederland sist, har skilt lag med Championship-klubben Bournemouth.

På den måten står 31-åringen fritt til å finne seg en ny klubb selv om overgangsvinduet er stengt.

Det er den svenske avisen Aftonbladet som hevder å ha sikre kilder på at Nyland seiler opp som løsningen på IFKs målvaktproblem. Klubben har mistet keeperne Giannis Anestis og Ole Söderberg.

− Jeg tekstet med Ørjan, og da er selvfølgelig mitt klare råd at det er viktig at han står kamper nå. Ørjan er et fysisk prakteksemplar som fort kan stå i mål i ti år til om han tar vare på kroppen sin. Men nå er det viktig at han prioriterer spilletid nå, sier Solbakken.

− Har du inntrykk av at han vil prioritere det i sitt neste klubbvalg?

− Det må du nesten spørre han om, svarer Solbakken.

TV 2 har ikke fått svar fra Håskjold Nyland de siste dagene.

− Inntrykket jeg har fått er at han ønsker å prioritere spilletid, sier Solbakken.

Trolig er André Hansen og Rune Almenning Jarstein de mest opplagte utfordrerne til keeperplassen per dags dato.

− André (Hansen) sto godt mot slutten av sesongen i fjor, og kommer jo sannsynligvis i kamp igjen med Rosenborg ganske snart. For Runes del er det fortsatt en rehabiliteringsprosess etter alt han har vært gjennom, så der må vi nok fortsatt være litt tålmodig, sier Solbakken.

Rune Almenning Jarstein slet lenge voldsomt med ettervirkninger av koronaviruset, mens det er et vondt kne som har holdt 37-åringen på sidelinjen de siste ukene.

Har latt seg imponere av LSK-Hedenstad

Bak Håskjold Nyland, Hansen og Almenning Jarstein mener Ståle Solbakken at spennende ting er på gang.

Han nevner blant annet Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad (21) og Leeds-keeper Kristoffer Klaesson (21) som spennende.

− Bak de tre keeperne som har spilt hittil, så har vi jo noen unge, fremadstormende. Mads i Lillestrøm har hatt stor framgang og har stor utstråling. Så har jeg sett Klaesson som står på U23-laget til Leeds en del. Det er jo en annen type fotball der, og det bærer prestasjonens hans litt preg av, men han også er spennende, sier Solbakken.

Han nevner ellers FC Københavns Sten Grytebust, Strømsgodsets Viljar Myhra og Nîmes-keeper Per Kristian Bråtveit som utfordrere til keeperplassen.

Norges kommende landskamper er privatlandskampene mot Slovakia og Armenia på Ullevaal. Kampene spilles henholdsvis 25.- og 29. mars.