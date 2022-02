Derfor er mange kommuner bekymret nå: – Kan bli meget krevende

Tirsdagens lettelser var etterlengtet for de fleste, men for flere kommuner kommer gjenåpningen også med en bismak. KS frykter at rekordhøyt sykefravær vil øke ytterligere i tiden som kommer.

Millioner av nordmenn kunne slippe jubelen løs da regjeringen presenterte omfattende lettelser tirsdag. Men selv om syv uker med strenge smitteverntiltak er over, er smittetallene fremdeles skyhøye. Smittetoppen ligger trolig foran oss, og myndighetene erkjenner at lettelsene trolig vil føre til en økning i antall smittede.

Ettersom omikronvarianten gir et mildere sykdomsforløp enn sine forgjengere, har myndighetene gått fra å frykte høye sykehusinnleggelser til å frykte sykefravær.

– Det som er utfordrende er hvis dette medfører et veldig høyt sykefravær. Det er kanskje det vi bekymrer oss mest for nå, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret for høyt sykefravær i tiden som kommer. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Meget krevende situasjon

Tall fra NAV viser at 54.731 var sykemeldt i uke 4. Halvparten av disse var sykemeldt med koronasmitte, en økning på nesten 25 prosent fra uken før.

Helge Eide er Områdedirektør for Samfunn, velferd og demokrati i KS. Han bekrefter at de høye fraværstallene har gitt utfordringer for flere kommuner siden nedstengingen 14. desember.

– Summen av alt fravær – enten det skyldes egen koronasykdom, egne barns koronasykdom, lav terskel for å være borte fra jobb på grunn av symptomer, karantenekravene til nærkontakter – på toppen av «vanlig» sykefravær – har gitt en meget krevende driftssituasjon i kommunene. I tillegg kommer jo konsekvensene av omdisponering av personell til testing og smittesporing, forteller Eide.

Helge Eide er Områdedirektør for Samfunn, velferd og demokrati i KS. Foto: Martin Leigland / TV 2

Han understreker at selv om situasjonen hittil har vært krevende, har det så langt ikke vært kritisk.

– Tjenestene til de aller mest utsatte gruppene har vært forsvarlig også i denne perioden, sier Eide.

– Svært mange bekymret

Blant lettelsene regjeringen presenterte tirsdag, finner man blant annet bortfall av karantenekravet, redusert isolasjonstid ved sykdom, i tillegg til kravene om testing og smittesporing blant kommunene reduseres. Det håper KS kan lette på situasjonen i tiden som kommer. Samtidig er de forberedt på at gjenåpningen vil gjenspeiles i sykefraværet.

Regjeringen presenterte sammen med helsemyndighetene omfattende lettelser tirsdag. De lettelsene kan føre til økt smitte. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Med en forventet smitteøkning i kommende måned er likevel svært mange bekymret for at den neste måneden kan bli meget krevende for kommunene – både når det gjelder pleie- og omsorgstjenestene, og skole og barnehage, sier Eide.

– Hva er de største utfordringene?

– Enkelt og greit: Nok kvalifisert bemanning i de mange tjenestene hvor det faktisk er helt nødvendig med fagkompetanse for å levere faglig forsvarlige tjenester. Det gjelder spesielt for pleie- og omsorgstjenestene, i tillegg til skole og barnehage, svarer Eide.

Ordfører måtte vikariere

TV 2 fortalte i forrige måned om at barnehager måtte stenge på grunn av det høye fraværet. Det er foreløpig lite som tyder på at dette vil bedre seg med det første, og FriFagbevegelse kunne tirsdag melde at skoler i Vestby kommune tilbyr lærere overtidsbetalt for å vikariere for sykemeldte renholdere.

Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen (Sp) måtte vikariere som sykepleier da fraværet var på sitt verste. Foto: Senterpartiet

Lenger nord, i Melhus kommune i Trøndelag, har man også merket presset av høyt fravær den siste tiden. Både i helsesektoren, på skoler og i barnehagetjenesten har bemanningen vært presset.

Før jul var mangelen på helsepersonell så kritisk at ordfører Jorid Oliv Jagtøyen måtte vikariere som sykepleier.

– Rådmannen hadde støvsugd markedet for vikarbyråer og kalt inn pensjonister, og helsetjenesten gikk på helgebemanning hele uken. Både jeg og varaordføreren er utdannet sykepleiere, så vi ryddet kalenderen og gjorde oss tilgjengelig, forteller Jagtøyen.

Ordføreren jobbet i alt åtte skift på sykehuset, og sier innsatsen bidro til å belyse problemet.

– Vi gjorde det selvfølgelig fordi det var en akutt situasjon, men det fikk så mye oppmerksomhet at det var mange andre som meldte seg. Samtidig som vi hjalp til fikk vi også satt lys på den krevende situasjonen som kommunen har vært i, sier Jagtøyen, som nå er tilbake på ordførerkontoret.

Glad for lettelser

Albert Verhagen er kommunalsjef for helse og velferd i kommunen, og bekrefter at helsesektoren har merket presset i det siste.

Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd i Melhus kommune, sier sykefraværet har vært oppe i 40 prosent. Foto: Melhus kommune

– Vi har merket godt at vi har et høyere fravær enn normalt. Vi har hatt perioder med høyt fravær, ikke bare på grunn av sykdom, men også på grunn av karanteneregler, sier Verhagen. På det meste har fraværet ved enkelte avdelingen i helse- og velferdsområdet nådd 40 prosent.

– Vi har holdt hjulene i gang, kan man si. Samtidig nærmer vi nok oss en smertegrense, selv om det var verre like før jul.

Både Verhagen og ordfører Jagtøyen er glad for de ferske lettelsene, og håper fraværet alt i alt vil jevne seg ut.

– Selv om man forventer en ny smitteøkning, er vi veldig glad for at karantenereglene bortfaller. Men vi følger nøye med, understreker Verhagen.

– Jeg er ikke bekymret for sykefraværet fremover. Det er først og fremst karantenebestemmelsene som har ført til det høye fraværet her i kommunen. Nå kan de friske kan gå på jobb og de syke kan holde seg hjemme, og det er vi veldig glad for, avslutter Jagtøyen.

Kritisk for én kommune

I Troms og Finnmark hadde man 2332 sykemeldte i uke 4. Det er høyere enn man har sett de siste to årene, forteller fylkeslege Anne Grethe Olsen.

– Én kommune har meldt om at de har nådd smertegrensen hva gjelder sykefravær. Men vi har 39 kommuner i fylket, og håper det ikke blir så mange flere, sier hun.



Alt i alt er fylkeslegen positivt overrasket over hvordan kommunene håndterer sykefraværet.

– Jeg synes de har klart seg utrolig bra. Halvparten av kommunene sier at det er utfordrende, den andre halvparten melder at de klarer det. Så lenge kommunene melder at det er utfordrende, uten å være kritisk, tenker jeg at de klarer det, forteller Olsen.

Også hun håper at de nye lettelsene med bortfall av karanteneplikt, forkortet isolasjonstid og manglende krav til test og sporing i kommunene vil føre til balanse i sykefraværet. Hun sier det er viktig å huske på at de nye lettelsene gir oss et større individuelt ansvar for å holde smitten og sykefraværet nede.

– Når det åpner opp midt under en smittetopp, stiller det større krav til den enkeltes oppfølging, og det er ekstra viktig at man bruker munnbind, opprettholder håndhygiene og følger de smitteverntiltakene som har eksistert i lang tid. Man blir alle veldig glad for å komme tilbake på jobb og gå på kino, men smittevernreglene må man fremdeles følge, oppfordrer Olsen.