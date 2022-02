Derfor dropper Ingrid Simensen spillet på Farmen kjendis-gården

I løpet av de siste fire ukene har P3-profil Ingrid Simensen (28) vært å se i Farmen kjendis. Årets sesong har gått alt annet enn rolig for seg. Både smugling av varer, tyveri på marked og bruk av n-ordet har vakt oppsikt.

Simensen er imidlertid en av deltakerne som har holdt seg mer eller mindre i bakgrunnen og unna dramatikken som har utspunnet seg på Bøensætre gård.

Overrasket på direkten: – Drømt om dette siden 2010!

I programmets andre tvekamp fikk rendalskvinnen vist hva hun var god for, da hun vant mot komiker og skribent Shabana Rehman (45). Ifølge 28-åringen var dette første gang hun vant noe som helst i livet.

– Ikke morsomt

I et intervju med God morgen Norge onsdag forteller Simensen om hvorfor hun ikke er like aktiv i spillet som foregår blant kjendisene på gården.

– Jeg hadde forberedt meg på Farmen. Jeg tenkte: «Jeg skal inn der og må prøve å være litt med». Jeg trodde ikke at det skulle være så mye spill, innrømmer hun overfor programleder Espen Fiveland (48).

FARMEN-AKTUELL: P3-profil Ingrid Simensen avslører hvorfor hun ikke tar del i spillet som foregår på Farmen kjendis-gården. Her avbildet med kjæresten og Kverlertak-gitaristen, Maciek Ofstad, på God morgen Norge. Foto: God morgen Norge

– Jeg angrer på at jeg ikke hadde så tydelig taktikk fra start. Jeg synes ikke at det er noe morsomt med sånne typer spill med folk der en skal ut, og hvem skal det bli og snikksnakk, deler hun videre.

Hvorpå Fiveland skyter inn:

– Du hadde jo sett Farmen før?

– Jeg trodde det skulle være mindre av det. Jeg trodde ikke det skulle prege meg så mye som det gjorde. Jeg hadde bare lyst til å reise dit og å holde på med dyr og ukesoppdrag. Jeg ville kose meg, svarer hun lattermildt.

På spørsmål om radioprofilen vil være mer taktisk og kjøre spill i programmet fremover, svarer hun følgende:

– Jeg burde jo ha begynt fra start, for hvis jeg plutselig skulle ha endret meg veldig der, så hadde det blitt litt rart. Jeg er ikke så god på spill, sier hun, og legger til at hun ikke er særlig god på PlayStation hjemme heller.

Skrev dagbok

Mens andre planla taktikker, satt Simensen seg ned med dagboken for å reflektere over hva hun opplevde under oppholdet på gården.

– Jeg skrev litt om hva som skjedde. Det er veldig mye som skjer på gården som aldri blir vist. Og jeg tenkte at det er ting her som jeg er nødt til å fortelle Maciek (Maciek Ofstad, kjæreste og Kvelertak-gitarist, journ.anm.), som jeg sikkert kommer til å glemme, forteller hun, og fortsetter:

– Det er noe med det å ta seg tid, sette seg ned og å fokusere på det som faktisk er viktig, og på den som faktisk er hjemme. Og så følte jeg at han ikke var så langt borte, sier hun, og kikker bort på kjæresten i sofaen.

SKREV: Farmen kjendis-deltaker Ingrid Simensen skrev dagbok til kjæresten under oppholdet på gården. Foto: TV 2

Ofstad satte i sin tur pris på å få lese partnerens dagbøker.

– Noen var korte, andre veldig utfyllende og fine. Det var veldig gøy å få et innblikk i hva som egentlig skjedde. Jeg lurte jo veldig fælt på hva hun gjorde der inne. En ting er å være borte og å leve et normalt liv, men 1922 er en annerledes ting. Har hun sagd av seg beinet? Er folk snille? Sånne ting. Så det var fint å få en liten oppsummering, sier han.

Da Simensen kom hjem etter Farmen kjendis leste begge to opp dagen sin fra hver sin dagbok.

– Det var i en liten periode hvor du skrev: «I natt har jeg endelig sovet i senga, men jeg måtte ha badedrakten din på hodet», sier hun og ler.

