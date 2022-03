Russland vurderer Bitcoin som betalingsmiddel for olje og gass

Tidligere denne uken sa president Putin at «uvennlige» land måtte betale for gass i rubler. Nå ser Russland på mulighetene for å ta imot Bitcoin som betaling for olje og gass fra «venner».

Russland er verdens største eksportør av gass. Ukraina-krigen og påfølgende sanksjoner har imidlertid strupet russernes økonomi, og det har blitt vanskelig å overføre penger til landet.

På kort tid har den viktige inntektskilden blitt svekket. Men Russland er fortsatt rangert som verdens største eksportør av naturgass, og den nest største eksportøren av olje.

Pavel Zavalny er en høytstående russisk lovmaker og leder av energi-komiteen i Statsdumaen. Torsdag sa han at Russland nå vurderer å bruke den populære kryptovalutaen Bitcoin som betalingsmiddel for olje og gass.

Det skriver BBC.

Ok for «vennlige land»

Zavalny skal ha uttalt at «vennlige» land kan betale i Bitcoin eller i deres egen valuta. Vennlige land tolkes som landene som ikke har rettet sanksjoner mot Russland. Kina og Tyrkia er land som faller innenfor kategorien, og som skal få større fleksibilitet hva gjelder betaling.

Tidligere har Zavalny sagt at Russland utforsker alternative måter å motta betaling på.

Ifølge analytikere vil Russland kunne tjene på en eventuell Bitcoin-løsning, til tross for stor risiko.

– Russland kjenner veldig raskt påkjenningen av sanksjonene. Landet trenger å få i gang økonomisk vekst igjen på mange måter. Bitcoin sees på som en høyvekst-investering, sa David Broadstock, forskningspartner ved institutt for energistudier ved Universitetet i Singapore.

Vil at «uvenner» må betale i rubler

Bitcoin har svingt 30 prosent i år. Broadstock understreker også risikoen.

– Å akseptere Bitcoin, sammenlignet med tradisjonell valuta, introduserer en betydelig risiko i gass-handelen.

VENN ELLER FIENDE?: Vladimir Putin har land han ser på som uvenner, og han vil at de må betale for olje og gass i rubel. Foto: Mikhail Klimentyev/AP

Torsdag sa president Putin at han ville at «uvennlige» land måtte betale for gass i rubler.

Betaling i rubel hadde vært gunstig for Russland som et virkemiddel for å få opp kursen igjen, etter at den har falt over 20 prosent så langt i år.

EU reagerte på rubel-trusselen med å si at det vil være en ensidig beslutning og et kontraktsbrudd.

– Og det vil være et forsøk på å omgå sanksjonene, sa sjef i EU-kommisjonen Ursula Von der Leyen under toppmøtet i Brussel.

Det siste døgnet steg Bitcoin-kursen med fire prosent, skriver CNBC. Klatringen startet etter at Zavalny lettet på sløret om Bitcoin og nyheten kom ut.