Sp-grasrota forventer mer gjennomslag etter krisemålinger

På Kantars februarmåling for TV 2 fortsetter Vedums fall på meningsmålingene. Senterpartiet har en oppslutning på 9 prosent og er dermed mindre enn SV på 9,7 prosent.

Skal det bilde endre seg må det komme tydeligere Sp-politikk fra regjeringen fremover mener Olav Myklebust, Sp-ordfører i Sande i Møre Romsdal.

– I løpet av våren bør vi få ut noen godsaker som viser at de jobber godt i regjeringsapparatet. Våren og forsommeren blir viktig.

Myklebust sier en slik «godbit» kan være et godt landbruksoppgjør eller bedre kommuneøkonomi.

– Vi må se en utvikling, konstaterer Sande-ordføreren.

En rekke årsaker

Han får støtte fra Gjemnes-ordfører Knut Sjømæling (Sp), som nå ber eget parti om å være mer offensiv. Selv om Sjømæling vil gi partiet tid til å vise seg frem i regjering, er han klar på at de må se flere gjennomslag.

– Hvis kjernesaker vi gikk til valg på er vanskelig å realisere må noen tenke seg om etter hvert.

Sjømæling mener blant annet at Senterpartiet burde vært raskere med å levere på strømpriskrisen.

– Jeg skjønner at det tar tid og mange er nye, men det er ikke en unnskyldning. Inntektene som kommer inn burde vært raskere omfordelt. Men det er kanskje å være etterpåklok.

Også ordfører i Indre Fosen Bjørnar Buhaug har klare tanker om hva de svake målingene skyldes.

– Jeg tror nedgangen skyldes at Sp ikke har klart å innfri en del valgløfter. Det er jo en skuffelse blant en del velgere blant annet om at det ikke blir base på Andøya, og en del ser nok også de høye strømprisene i sammenheng med Acer, der Ap har vunnet fram med sitt syn, sier Buhaug.

Store forventninger

I Trøndelag peker Heim-ordfører Odd Jarle Svanem på at det er vanskelig å innfri de store forventningene velgerne har.

– Senterpartiet gikk høyt på banene med sine løsninger for å få til en snuoperasjon i norsk politikk. Derfor har forventningene blant velgerne vært skyhøye, og nå straffes partiet derfor ekstra hardt.

Han får støtte i analysen fra Hege Kristin Kværnø Saugen, ordfører i Overhalla kommune.

– Det er aldri artig å gå ned på målingene. Årsaken til at det skjer nå er nok forventingene som ble bygd opp før valget, opp mot hva som har skjedd etter valget, sier Saugen.

Hun legger ikke skjul på at Sp selv har bidratt til å bygge opp høye forventinger til hva partiet skulle levere i regjering, men mener de ikke er alene om det.

– Det fleste i en valgkamp tar litt for mye Møllers tran.

I likhet med flere av sine ordfører-kollegaer mener Saugen at koronakrisen og strømpriskrisen har påvirket opinionen.

– Det er nok litt uforståelig for folk at en naturgitt ressurs skal koste så mye. Her vet jeg at partiet jobber med bedre langsiktige løsninger, men det må forankres.

– Hva tenker du er viktig for Sp å få gjennomslag for nå framover for å snu utålmodige velgere?

– Landbruksoppgjøret står høyt på den lista. Landbruket er hjørnesteinsbedriften i så mange kommuner, og bidrar med så mange positive ringvirkninger til det lokale næringslivet. Det bygger opp tjenester nært folket – så det er skyhøye forventninger til vårens landbruksoppgjør, sier Saugen.

Hun påpeker likevel at regjeringen kun har sittet drøyt hundre dager, og har en vrien posisjon i mindretallsregjering.

Ikke nok tid

I Nordland er også Flakstad-Ordfører Trond Kroken (Sp) opptatt av at regjeringen trenger mer tid for å vise hva de er laget av.

– Vi har vært i regjering i omtrent 100 dager. Grunnen til lave meningsmålingstall er at budsjettet, fra den tidligere regjeringen, har kneblet handlingsrommet vårt.

Flakstad-Ordføreren tror de største endringene vil komme neste år, når regjeringen får på plass sitt eget statsbudsjett.

– Populariteten er ikke det viktigste for oss nå, men det er viktig å vise at vi jobber med langsiktige løsninger. Vi må også være tydelig med våre langsiktige mål, sier Kroken.

– Forstår utålmodigheten

TV 2 har etterspurt en kommentar fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, men han hadde ikke anledning. Statssekretær Lars Vangen (Sp), viser videre til Stortinget der parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Geir Pollestad svarer.

− Jeg forstår og deler utålmodigheten alle Senterpartister har med å skape verdier over hele Norge, og å redusere forskjellene mellom folk, sier Pollestad til TV 2.

Han mener likevel at Senterpartiet har fått til mye, og trekker frem kommune- og fylkesoppløsning.

– Nå er vi godt i gang med å få oppløst de uønska regionene som skaper avstand mellom folk og folkevalgte, vi har styrket økonomien til alle landets kommuner og satt ned en totalberedskapskommisjon.