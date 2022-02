Ny festavsløring og mistillitsbrev – nå må han svare for seg igjen

To dager etter Boris Johnson kjempet til seg et pusterom i Underhuset, er han igjen under press.

Det er bare to dager siden Boris Johnson tilsynelatende kjempet til seg et pusterom med en ny beklagelse i Underhuset - men så kom en ny festavsløring og et påfølgende nytt mistillitsbrev.

Troverdigheten til den sittende statsministeren er allerede tynnslitt, og han vil onsdag nok en gang bli stilt til veggs av blant andre Labour-leder Keir Starmer.

En rekke av Johnsons egne partifeller har allerede sendt inn mistillitsbrev. Onsdag fulgte parlamentsmedlemmet Tobias Ellwood etter.

Sendes det inn 54 slike brev fra partifeller blir det stilt mistillitforslag mot statsministeren. Det er imidlertid ikke kjent hvor mange slike mistillitsbrev som er sendt inn hittil.

– Det er på tide at statsministeren tar tak i dette. Han burde avholde en tillitsavstemming i stedet for å vente på 54 mistillitsbrev, sier Ellwood.

Tirsdag kveld ble det rapportert om ytterligere en sosial tilstelning i Downing Street 10. Statsministerens kontor har ikke ønsket å kommentere saken, skriver Sky News.

Den såkalte «partygate»-skandalen om festene i statsministerens kontor under et korona-nedstengt Storbritannia, har lenge gjort det hett for den britiske statsministeren.

Nå har beskyldninger om at han grep inn for å hjelpe til med å evakuere dyr fra Afghanistan mens folk som tidligere hadde jobbet for britene, ble forlatt, gjort det enda hetere for ham.

Selv nekter Johnson for å ha gjort noe galt, selv om han flere ganger har bedyret hvor mye han beklager at det har forekommet festligheter i Downing Street 10 mens resten av landet var koronastengt.

