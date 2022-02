Beskylder agentene for løgn i eksplosivt lydklipp

Dusan Vlahovics overgang fra Fiorentina til Juventus den siste helgen før overgangsvinduet stengte, opprørte «Viola»-fansen.

Og selv om Fiorentina mottok omlag 800 millioner kroner i overgangssum for angriperen, er heller ikke klubbledelsen særlig fornøyd.

SOLGT: Dusan Vlahovic. Foto: Lisa Guglielmi / IPA

I et eksplosivt lydklipp publisert på Fiorentinas egen Twitter-konto går en rasende klubbpresident Rocco Commisso til angrep både på Vlahovic og serberens agenter.

Han beskylder dem for å drevet gjennom overgangen på uredelig vis. Commisso forteller at angriperen og hans agenter skal ha høynet spillerens lønnskrav betydelig for å få ham til å bli værende i klubben.

Commisso hevder at de krevde en økning fra fire millioner euro i året, til åtte millioner euro. Han føler seg ført bak lyset.

– Hans agenter var uærlige og løy. Vi hadde et møte i november, og jeg forventet meg en positiv respons med tanke på å signere morgenen etter, men istedenfor ville de doble lønnen, sier klubbpresidenten i lydklippet.

Han gjør det klart at Fiorentina ikke ønsket å selge serberen til en rival i Serie A, og håpet at storscoreren skulle ende opp i Arsenal.

Men til presidentens store forargelse ville ikke Vlahovic til Premier League.

– Det var tydelig tidlig at han allerede hadde en avtale med noen. Han takket nei til hver forespørsel. Jeg reiste til England flere ganger, men han sa nei hver gang, uttaler Commisso, ifølge Football-Italia.

Klubbpresidenten hevder at han til slutt ikke hadde noe annet valg enn å selge 22-åringen til rivalen Juventus. Commisso påstår at Vlahovic kunne ruinert Fiorentina om han hadde fått det som han ville.

– Vlahovic ville være værende til hans kontrakt gikk ut og ødelegge Fiorentina. Hans agent ville ha ti prosent av den neste overgangssummen, og eksklusive rettigheter om å bestemme hans neste klubb. De ville bare tjene penger på oss, så sånn sett var det perfekt å gjennomføre handelen nå, mener Fiorentinas president.

Ifølge Football-Italia har agentene foreløpig ikke svart på beskyldningene fra klubbpresidenten i Fiorentina. Vlahovic har denne sesongen scoret 17 mål og levert fire målgivende pasninger på 21 Serie A-kamper.