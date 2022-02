Klar advarsel: – Vet ikke hva som venter rundt neste sving

1. februar ble dagen da store deler av Norge igjen ble gjenåpnet. Nå er det kun «meteren» og munnbind å huske på for folk flest.

Nå ligger det til rette for at folk igjen kan møtes på plasser hvor mange samles, som på jobb, teater og på utesteder. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at man nå må belage seg på at smitten vil øke noe.

– Det vil nok kunne bli litt mer smitte i forbindelse med ansamlinger av mennesker nå. Samtidig, så er veldig mange vaksinert med tre doser og veldig mange har vært syke de siste ukene, og det betyr at det er stadig færre som er dårlig beskyttet.

Han mener folk utenfor risikogruppene derfor kan leve ganske som normalt, selv om det innebærer at de muligens blir smittet.

– For det store flertallet kan man tillate seg en del høyere risiko nå.

Samtidig advarer han mot å oppsøke smitte med vilje.

– Det er ikke noe poeng i å gå inn for å bli smittet og oppsøke smitte, har vi sagt. Grunnen til det er at det er usikkert hvordan det blir rundt neste sving. Sannsynligvis vil alle som blir smittet denne vinteren også bli smittet med covid-19 igjen neste høst eller vinter, sier Nakstad.

Nakstad sier at smitte nå kanskje kan gi noe mer immunitet neste gang man blir smittet, slik at sykdommen blir mildere, men at man samtidig risikerer å få langtidseffekter av covid.

– Det vi bekymrer oss mest for nå

Den største bekymringen til Helsedirektoratet nå etter gjenåpningen, er ifølge Nakstad et enda større sykefravær.

– Det som er utfordrende er hvis dette medfører et veldig høyt sykefravær, det er kanskje det vi bekymrer oss mest for nå.

Nakstad sier at denne bekymringen er grunnen til at Helsedirektoratet i utgangspunktet ønsket seg noe mindre lettelser enn det regjeringen faktisk innførte.

– Det at mange nå vil måtte være borte fordi de er syke eller har et sykt barn å passe på, er hovedgrunnen til at vi ønsket å ha litt større marginer de neste to-tre ukene.

Den assisterende helsedirektøren sier at man i dag er akkurat på grensen.

– Per i dag går dette akkurat. Det er ganske mange kommuner som sier at de har problemer med å bemanne vakter på sykehjem, legevakt og andre helseinstitusjoner, men det går akkurat med iherdig innsats nå.

– Men det er klart at hvis dobbelt så mange, eller kanskje tre ganger så mange som nå blir syke samtidig, så vil det bli problematisk. Og det håper vi at ikke skal skje.

Samtidig er Nakstad klar på at de er beroliget av at smitteutviklingen i Norge går saktere enn i mange andre land.

– Det skyldes igjen at vi har hatt tiltak siden desember, så de tiltakene har fungert godt. Og nå er det egentlig mer et spørsmål om etterlevelse, altså at folk fortsatt husker på de tingene som faktisk gjelder. Vi tror folk vil gjøre det, men det er fort gjort å glemme at man skal være hjemme når man er syk, eller at man dropper å teste seg som man ellers ville gjort.

– Ta hverdagen tilbake

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er klar på at det kommer til å bli et høyt sykefravær fremover, men at det er med i beregningene til regjeringen.

– Det må vi tåle, og så må vi følge med på om vi har høyt sykefravær i et slikt omfang at det går utover viktige, samfunnskritiske funksjoner, sier hun til TV 2.

Etter å ha lettet på nesten samtlige tiltak, har Kjerkol en klar oppfordring til det norske folk.

– Nå har vi to nasjonale tiltak igjen, meteren og munnbind. Mitt budskap er at nå må folk ta hverdagen tilbake. Det trenger de jo ikke en plan for.

Videre sier hun at regjeringen nå jobber med å ha en plan for økt beredskap klar, i tilfelle de skulle komme i en krevende situasjon på kort varsel igjen.

Kjerkol er klar på at meteren og munnbind kan stå for fall om to uker.

– Vi skal gjøre en ny vurdering innen to uker, og hvis ting går bra, så er vi innstilt på å la de siste tiltakene fare også.

FJERNET TILTAK: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Javad Parsa

Sykemeldingene bratt oppover

I forrige uke hadde 55.000 legemeldt sykefravær i Norge. Tallene bekymrer ikke arbeids- og velferdsdirektør, Hans Christian Holte.

– Jeg blir ikke veldig bekymret. Det gjør jeg ikke. Jeg er heller ikke overrasket, for vi vet jo at omikron er veldig smittsomt. Riktig nok går sykemeldingene bratt oppover sammenlignet med tidligere, men de går ikke så bratt oppover som smitten. Det er jo fordi det er en forholdsvis mild sykdom, og en del kan også jobbe hjemmefra.

IKKE BEKYMRET: Arbeids- og velferdsdirektør, Hans Christian Holte.Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han sier sykefraværet gjennom pandemien om noe kanskje har holdt seg lavere enn man på forhånd trodde, selv om sykefraværet nå øker på grunn av omikron. Han utelukker likevel ikke at gjenåpningen kan føre til en økning.

– Det er helt klart mulig at vi nå får økende sykefravær også i ukene som kommer, fordi tiltakene gjør at flere kommer tilbake og vi har smitten i samfunnet. Men kanskje det viktigste er jo de gruppene hvor man er avhengig av å være på jobb i samfunnskritiske funksjoner, det er der det er viktig at ressursene er nok.