To måneder før seriestart står Vålerenga uten hovedsponsor – nå varsles det en ny sjarmoffensiv i Oslo

Under to måneder før seriestart står Vålerenga uten hovedsponsor. En mulighet i stedet for en bekymring, mener Vålerenga-markedssjef Mehran Amundsen-Ansari.

Flere stusset nemlig da Vålerenga nylig møtte Krasnodar til treningskamp uten den vanlige logoen midt på drakta, men Amundsen-Ansari beroliger Vålerenga-supporterne og føler seg trygg på at en ny hovedsponsor er på plass til seriestart.

OFFENSIV: Mehran Amundsen-Ansari tror Vålerenga kan bli nest størst i Norge når det kommer til markedsinntekter i år. Foto: Vålerenga

– Vi er per dags dato i forhandlinger og dialog med flere aktører. Du føler deg jo aldri trygg på at en avtale er i boks før ting er skrevet under, men jeg er ganske komfortabel på at dette vil ordne seg. Så får vi heller tåle at vi med det utsagnet legger hodet på blokka, sier Amundsen-Ansari.

DNB var fra 2014 og fram til nyttår Vålerengas hovedsponsor.

– Det ligger ingen dramatikk bak dette. Det er viktig å påpeke at vi har hatt og fortsatt skal ha et tett samarbeid med DNB videre, sier Amundsen-Ansari.

Han rykket nylig opp som Vålerenga Fotball Elite sin nye markedssjef.

Slik TV 2 forstår det kan en avtale med en generalsponsor bety opp mot ti millioner kroner årlig i inntekter til Vålerenga. Det betyr mye for en klubb med store sportslige ambisjoner foran den kommende sesongen.

– Jeg tenker jo at timingen er enorm nå: Sportslig har vi ambisjoner om å kjempe om topp-tre i eliteserien, vi har ambisjoner om spill i Europa og vi har mange spennende egenutviklede spillere i stallen. Sportslig ser ting mer spennende ut enn på lang tid, mener Amundsen-Ansari.

Varsler sjarmoffensiv

Markedssjefen mener mye positivt er i ferd med å skje i Oslo-klubben om dagen. Nå tar han sats og mener Vålerenga som klubb bør ha ambisjoner om å bli landets nest største klubb på markedssiden. Per dags dato er Rosenborg i en egen klasse når det gjelder å skaffe seg inntekter.

– Vi har stått litt stille på markedsinntektene de siste par årene, men nå har vi et mål om å øke disse med nær 20 prosent. Vi vil da antagelig være nest størst i landet med rundt 65 millioner kroner. Som hovedstadsklubb har vi et stort potensial på markedssiden, hvor vi ikke bare tenker en del nye tanker, vi har også hentet noen nye hoder som vil bidra til dette løftet, sier Amundsen-Ansari.

Han forteller at Vålerenga er i ferd med å styrke seg kraftig innenfor det digitale. Målet er å oppnå langt større kontakt med Oslo-folket, forteller han. Amundsen-Ansari varsler rett og slett en større sjarmoffensiv fra Vålerengas del.

– Målet vårt er å virkelig skape liv og røre i byen igjen. Koronaen har satt en effektiv stopper for mange av våre planlagte aktiviteter de siste årene, men nå tar vi sats, varsler han.

Håpet er naturligvis at det skal gagne det sportslige til slutt.

– Jeg føler vi er i ferd med å vekke Oslo til liv igjen. Det å bli Oslos fotballstolthet er jo noe du må gjøre deg fortjent til, men jeg føler i større og større grad at vi er i ferd med å bli klubben for alle. Vi har profilene, men må tørre å bruke dem tørre å bruke dem mer i kampanjer og i sosiale medier slik at våre supportere blir enda bedre kjent med dem, vi har ikke bare et mål om å løfte omsetningen, vi skal selvsagt også bedre kvaliteten i leveransene både til partnere og supportere, sier Amundsen-Ansari.