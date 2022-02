Reagerer på dansenekt: – Får ikke bot om du reiser deg opp for å danse

At regelen om å holde en meters avstand opprettholdes i utelivet, skaper frustrasjon og sinne hos mange. Helsedepartementet utdyper nå hva de mener om meteren.

Under regjeringens pressekonferanse tirsdag ble det klart at de gikk lengre enn de faglige rådene fra Helsedirektoratet og FHI, ved å fjerne kravet om bordservering på utesteder og puber.

Men meteren må fortsatt opprettholdes. Det får mange til å klø seg i hodet.

Utelivsgründer Paal Mangerud er en av dem.

– Dersom det blir vårt ansvar må vi ha flere folk på jobb for å gjete folk i riktig retning. Så for oss blir det bare mer kostbart enn om vi beholder bordservering, sa Mangerud til TV 2 like etter nyheten ble kjent.

– Det gir ingen mening

Dagen etter pressekonferansen er det flere i bransjen som har fått satt seg inn i hva de nye reglene faktisk betyr.

For mange får en opprettholdelse av meteren store konsekvenser.

– Vi har 40 uteplasser i Norge, og rundt halvparten må fremdeles holde stengt. Vi har mange permitterte ansatte som er skuffet nå, sier norgessjef i Rekom Group Frederik Mygind til TV 2.

Mygind er klar på at enmeteren må fjernes umiddelbart.

– Det gir ingen mening å opprettholde meteren når folk ellers kan oppføre seg fritt. Vi mener enda en gang at det er vår næring som tar det største slaget, og det er fullstendig urimelig. Det er dårlig gjort og dårlig håndtert, sier han.

Danseforbud

Med meteren fortsatt gjeldende, betyr det at dansing ikke skal gjennomføres på serveringssteder, opplyste regjeringen tirsdag.

– Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn en meter, for eksempel dansing, heter det i pressemeldingen.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier at et slikt forbud er ganske eksplisitt, og påpeker at han har sett langt mer uklare forbud så langt i pandemien.

– I hele pandemien har Covid-forskriften stort sett hatt krav til at arrangører skal sørge for at det er mulig å holde en meters avstand, og at man ikke skal ha aktiviteter som forutsetter mindre avstand. Så vidt jeg vet er ingen straffet for brudd på denne plikten, så enten er den rimelig grei å forholde seg til, eller så håndheves den ikke spesielt strengt, sier Marthinussen til TV 2.

JUSPROFESSOR: Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: Erik Teige

– Kan bli straffet

Jusprofessoren sier at det blir utestedenes ansvar å lage treffende tiltak som hindrer folk i å danse.

– Gjør de ikke det, kan de blir straffet for ikke å overholde smittevernregler på vanlig måte. Men det er altså ikke sånn at dersom en person på et utested plutselig begynner å danse, så vanker det bøter, sier Marthinussen.

Frank Hellebø er eier og driver av Jack's Country Saloon i Bergen. Han er klar på at meteren er deres største fiende.

– Det krever mye arbeid, vakthold og tilsyn. Det er et evig stress. Når folk i tillegg kan gjøre hva de vil ellers, så er det helt uforståelig. Folk kan ha besøk av hvor mange de vil, men når de går på byen må de plutselig begynne å forholde seg til regler igjen, sier Hellebø til TV 2.

Bareieren mener meteren har mistet sin legitimitet.

– Folk er lei, de bryr seg ikke lengre, sier han.

METEREN MÅ BORT: Frank Hellebø er manager ved Jack´s Country Saloon i Bergen sentrum. Han ble svært skuffet når regjeringen opprettholder kravet om å holde èn meters avstand på utesteder. Foto: Pål S. Schaathun

Forventer ikke kontroll

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa til NTB tirsdag at danseforbudet fungerer som en påminnelse om at man skal opprettholde avstand og meteren.

– Vi har ikke krav om bordservering, du kan gå i baren og du kan være rundt, men du må ikke være for tett, sa Støre til NTB.

OPPKLARER: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet sier at de ikke forventer at serveringssteder skal sørge for at gjestene holder en meter. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

I en e-post til TV 2 onsdag understreker statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Bjørkholt at serveringssteder har en plikt til å legge til rette for at gjester kan holde en meters avstand.

– Det betyr at de for eksempel ikke slipper inn for mange gjester samtidig, skriver han.

– Ingen forventer at serveringsstedene skal kontrollere at gjestene holder 1-meter avstand. Den enkelte gjest oppfordres til å holde en meters avstand, men dette er ikke et krav.

Kritisk til kommunikasjonen

Når TV 2 videreformidler svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet til Frederik Mygind i Rekom Group, reagerer han på det han mener er dårlig kommunikasjon.

– Når vi må ha regler som de åpenbart ikke forventer å selv skulle håndtere, hvorfor må vi da holde meteren, spør Mygind.

Utelivssjefen sier at de vil forsøke å rette seg inn etter de reglene som hver enkelt kommune pålegger.

– Vi kommer til å fylle opp så godt det lar seg gjøre mens vi tilrettelegger etter at folk kan holde god avstand, sier Mygind.

– Betyr det at dere kan åpne flere steder?

– Vi vurderer det, men vil først ta endelig beslutning i løpet av morgendagen.