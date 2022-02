Sykkelfest til Trondheim: Dette er årets Arctic Race-løype

Årets løype for Arctic Race of Norway ble presentert onsdag.

Onsdag ble årets løype av Arctic Race of Norway presentert på en pressekonferanse i Trondheim.

Allerede i høst ble det klart at sykkelrittet i år også ville gå i Trøndelag. Vanligvis går rittet i Norges nordligste fylker, men i år får Trøndelag være med på sykkelfesten.

Avslutningsetappen går i Trondheim.

– Vi er utrolig godt fornøyd med at vi skal samarbeide om det nordnorske prosjektet sammen med Trøndelag, og skape en felles folkefest, sier Knut Erik Dybdahl, direktør i Arctic Race of Norway, til TV 2.

– Vi trøndere elsker idrett og vi elsker fest, og den kombinasjonen med et profesjonelt arrangement som også skal bringe bilder av Trøndelag ut til hele verden, vise hvem vi er og ikke minst den naturen i kombinasjon med folk langs løypene, festligheter og konkurranse... Den kombinasjonen kunne vi ikke si nei til, sier Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag til TV 2.

Thor Hushovd er ambassadør for sykkelrittet. Han gleder seg over at rittet går sørover til Trøndelag.

– Jeg synes det er en spennende rute og at Arctic Race skal innom Trøndelag. Det er jeg sikker på at blir en heidundrende fest, sier Hushovd.

Dette er etappene

1. etappe: Mo i Rana til Mo i Rana - 185 kilometer

2. etappe: Mosjøen til Brønnøysund - 155 kilometer

3. etappe: Namsos til Skallstuggu summit (Levanger) - 180 kilometer

4. etappe: Trondheim til Trondheim - 160 kilometer

Arctic Race of Norway er en del av Europatouren, og ble arrangert for første gang i 2013.

Årets utgave av Arctic Race of Norway går fra 11. august til 14. august og vises på TV 2s plattformer.