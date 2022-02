Arif om frykten i oppveksten: – Var så redd at jeg tisset på meg

Musikk betyr mer enn bare ord som rimer og kule «beats» for rapperen Arif Nassor Salum, kjent under artistnavnet Arif.

Tekstene til den kritikerroste artisten beskriver følelser og historier som er forankret i en oppvekst med usikkerhet, selvhat og redsel.

Låtene til Salum har fenget en hel nasjon og vel så det med sine personlige og ærlige tekster. På lørdag blir vi bedre kjent med den populære hip- hoperen, når han er hedersgjest i Hver gang vi møtes.

FIN GJENG: Jarle Bernhoft, Anna of the North, Stig Brenner, Myra, Maj Britt Andersen, TIX og Øystein Greni hedrer Arif i Hver gang vi møtes. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Det var en fantastisk opplevelse å være med på programmet. Jeg har vært veldig skeptisk til å være med tidligere, men denne gangen tok jeg imot råd fra min bedre halvdel om å gripe de mulighetene jeg får, sier Salum til TV 2.

Se et utdrag fra Hver gang vi møtes der Arif forteller om oppveksten sin, i videoen øverst i saken.

For veterander

Det var flere grunner til at Salum var skeptisk til å bli med på Hver gang vi møtes.

– Jeg hadde ikke sett en eneste episode, og trodde at det var noe artister var med på når de var i slutten av karrierene. Jeg følte meg ikke helt klar for det, forteller han.

– Hvorfor valgte du å takke ja denne gangen?

– Nå følte jeg tiden var inne. Og da jeg fikk vite om alle artistene som potensielt kunne være med, valgte jeg å takke ja.

Rapperen har også følt at sjangeren hans har blitt litt uglesett, og han ønsker å vise hva mer som ligger bak musikken hans.

Hip-hop sjangeren er godt representert denne sesongen, og en annen som også takket ja til å være med i år er kompis og kollega, Stig Joar Haugen (31), kjent under sitt nye artistnavn, Stig Brenner.

GODE KOLLEGER: Kompisene Salum og Haugen ble enda bedre kjent under oppholdet på Kjerringøy. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Jeg ble utrolig glad når jeg fant ut at Stig også skulle være med. Det gjorde selvfølgelig ting mye enklere. Vi støtter hverandre, og har hverandres rygg.

– Lærte du noe nytt om han under oppholdet, eller snakker dere om alt?

– Jeg og Stig snakker om det meste, og jeg kjenner han veldig godt. Men jeg lærte masse om bakgrunnen hans som jeg ikke visste før vi var på Kjerringøy. Jeg tror vi begge har vanskeligheter med å åpne oss for andre, men er heldige som kan bruke musikken som en slags terapi, og kanskje hjelpe noen andre der ute.

Arif Nassor Salum Født i Oslo, 15. juli 1986. Vant Urørt-finalen i 2013 under artistnavnet Phil T. Rich. Stakk av med Spellemannprisen for plata «HighEnd/Asfalt» i 2015. Nominert til flere priser på både Spellemannprisen og P3 Gull med blant annet låtene «Alene» og «Himmelen». «Hvem er hun» er det mest populære låten med over 20 millioner avspillinger på Spotify. Har gitt ut til sammen fem kritikerroste album. Gjort stor suksess sammen med Stig Brenner, tidligere kalt Unge Ferrari, og i 2021 ga hip-hop duoen ut låten «Kattepus».

Vanskelig å rappe

Musikken har betydd alt for Salum siden han fant ut at han skulle droppe fotballdrømmen, og heller finne ut om han kunne bli god på å rappe.

Sammen med en kompis dannet den noe ferske rappeduoen Hustle&Flow, og de fant fort ut at det var ikke var en enkel sak å rappe.

– Det var veldig vanskelig, og jeg var dårlig i mange år. Jeg slet med å slå gjennom. Men jeg ville få det til, selv om jeg ikke fikk det til slik jeg ønsket, forteller han i Hver gang vi møtes.

Etter flere år uten særlig suksess, mente den ivrige rapperen han var for gammel til å snu. Han ga seg ikke. Det store vendepunktet skjedde da han i 2013 vant Urørt-finalen, den gang under artistnavnet Phil T. Rich.

Urørt åpnet mange nye dører for Salum, og bare to år seinere vant han Spellemannprisen for plata «HighEnd/Asfalt».

Frem til idag har Oslo-rapperen blitt nominert en rekke ganger til både Spellemannprisen og P3 Gull, og flere av platene hans har skapt begeistring hos anmelderne.

– Hva er det viktigste målet ditt med å lage musikk?

– Målet er å nå ut til så mange mennesker som mulig, uten å måtte gi slipp på min integritet. Jeg ønsker bare å gi mennesker de samme følelsene musikk gir meg. De trenger ikke å se ut som meg for å like musikken min, og de trenger ikke engang å forstå den. Musikk er følelser, og det har alle – heldigvis.

STILFULL: Salum var tidlig opptatt av image. Her har han pyntet seg til skoleball. Foto: Privat

– Jeg er ikke så flink til å snakke om følelser, så jeg sier det med musikken. Hver låt er som en terapitime for meg.

– Så redd at jeg tisset på meg

Salum vokste opp på Oslos østkant, nærmere bestemt Bogerud, sammen med foreldrene fra Zimbabwe.

Musikk har vært en stor interesse for han siden han var liten, og entertaineren vokste i han da han danset og holdt konsert hver gang de hadde familiebesøk hjemme.

DANSER: Unge Salum hadde alltid et underholdningsnummer på lur da familien kom på besøk. Foto: Privat

Seinere ble han opptatt av sangtekster, og gjennom låtene hans får man et bilde av hvordan det var å vokse opp på Bogerud. Dette blir brutalt skildret i introen til albumet «HighEnd/Asfalt».

I Hver gang vi møtes forteller Salum åpent om den utrygge oppveksten.

FØLTE SEG ANNERLEDES: Salum merket tidlig at noe skilte han fra de andre barna, og det fikk han bekreftet både i barnehagen og på skolen. Foto: Privat

Salum merket tidlig at bakgrunnen hans ikke var som de andre, og han følte seg usynlig og utenfor.

– Jeg husker jeg hadde en barnehagetante som behandlet meg dårlig. Jeg fikk ofte skylda for ting som ble borte, og jeg skjønte ikke hvorfor. Jeg stilte mange spørsmål til moren min etter hvert som jeg ble litt eldre, som hun synes var vanskelig å svare på, forteller han.

Etter hvert som Oslo-gutten ble eldre, skjønte han mer av hva utenforskapen og forskjellsbehandlingen handlet om. Da han kom i tenårene, vokste det frem et miljø for nynazister på Bøler i Oslo, som var rett ved der Salum bodde.

UTRYGG: Det var ikke lett for en tenåring med unorsk bakgrunn å vokse opp i Oslo på starten av 2000-tallet. Det fikk Salum erfare. Foto: Privat

Nynazistene drev med fysisk og psykisk terror, og skapte frykt hos folk med unorsk bakgrunn.

Frykten ble enda større etter at en gutt Salum fikk slengkommentarer av på barneskolen, medvirket i drapet på den 15 år gamle norsk-afrikaneren Benjamin Hermansen i 2001.

Salum var ofte redd og turte ikke gå ute alene.

– Det var noen tunge år, og jeg tisset på meg flere ganger da jeg måtte gå ute alene. Og jeg var altfor gammel til å tisse på meg. Jeg var så redd for å bli tatt.

– «Du er en artist»

Med en far som rusmisbruker og en mor som studerte og jobbet for å få endene til å møtes, var ikke hjemmet det mest stabile stedet for unge Salum å vokse opp i.

– Det var kaos hjemme – og på vei til skolen. Det føltes som en krigssone både her og der. Ingenting føltes trygt. Moren og faren min hadde et turbulent forhold den siste perioden.

Salum turte ikke å gå på skolen til slutt, og etter hvert fikk han hjelp av en psykolog.

– Jeg hadde mye selvhat, og ønsket jeg ikke så ut sånn som jeg gjorde.

STOR STØTTE: Moren, Aisha Suleman, har vært den viktigste bærebjelken i livet til Salum. Foto: Privat

Selvtilliten hans vokste sakte men sikkert, og det takker han moren sin for. Hun har alltid vært der for han, og støttet han i valgene sine.

– Moren min fikk meg til å tro på meg selv. Jeg husker hun sa: «Du er en artist». Hun har pushet meg og hatt troen på meg hele tiden, forteller han.

Bærer fakkel for «kidsa»

I dag er det mange som ser opp til Salum, og musikken hans blir anerkjent av unge som både kan kjenne seg igjen i historien hans og de som bare liker musikken.

– Opplever du mye rasisme i dag?

– Jeg opplever kanskje ikke den samme typen rasisme som før, men det er ingen tvil om at man som mørk i Norge opplever rasisme. Jeg merker at jeg har «guarden» oppe, og er litt på vakt – både når jeg blir stirret på, eller er på steder der folk som ser ut som meg ikke er så godt representert. Det blir dessverre litt sånn etter mange år med diskriminering.

POPULÆR: Salum ønsker å være et forbilde for unge som vokser opp idag. Her opptrer han på VG-lista på Rådhusplassen. Foto: Audun Braastad/ NTB

– Norge har heldigvis endret seg siden foreldrene mine kom hit, og det har skjedd store forandringer. Men det er veldig viktig at barn og unge som føler seg annerledes blir representert i TV og musikken. Det vil utgjøre en stor forandring.

SAMARBEID: Salum og Haugen bruker mye tid i studio for tiden, der de holder på å lage ny musikk sammen. Foto: Mariam Butt

Salums sterke drivkraft med musikken er å være et forbilde. Han håper han kan utgjøre en forskjell med å være en fakkelbærer for barn og unge som vokser opp i dag.

– Jeg vil være der for barna, og bane vei for andre mørke eller andre som har opplevd noe tungt.

– Og så håper jeg at andre som drømmer om å oppnå andre ting i livet kan se på meg og tenke: «Shit, han fikk det til. Da klarer sikkert jeg også å oppnå det jeg vil».

For tiden er rapperen travelt opptatt i studio sammen med sin «partner in crime», Stig Brenner.

– Stig og jeg er i studio og jobber med ny musikk om dagen, og kanskje blir det en EP. Det låter skikkelig kult, og det blir deilig å kunne gi ut egen musikk igjen, forteller han til TV 2.

Se hver gang vi møtes hver lørdag klokken 20, og når du vil på TV 2 Play.