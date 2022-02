«Norge trenger ikke flere utenlandskabler, Nikolai Astrup»

Høyres Nikolai Astrup gir regjeringen skylden for strømkrisen hos TV 2 30. januar. Regjeringen har og tar ansvaret i dag. Heldigvis.

For Høyres iver de siste årene etter å bygge enda flere utenlandskabler ville ha økt strømprisene ytterligere.

Astrup medgir i sitt innlegg at strømkrisen kom overraskende på Høyre. Til tross for at et stortingsflertall som Senterpartiet var del av allerede i februar i fjor ba Solberg-regjeringen om å komme med tiltak. Heldigvis har dagens regjering satt i gang kortsiktige og langsiktige tiltak for å møte strømkrisen.

Strøm har vært og skal igjen bli rimelig i Norge. Mye av vårt næringsliv og vår velstand er bygget på tilgang til mye og rimelig strøm. Slik mener Senterpartiet at det også skal være i fremtiden.

Bedre strømstøtte enn våre naboland

På kort sikt har regjeringen redusert el-avgiften og lansert flere strømstøtteordninger. Sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag har vi redusert el-avgiften med nesten 3 milliarder for næringsliv og forbrukere. Solberg-regjeringen lanserte heller ingen strømstøtteordninger.

Det er også interessant å se på hvordan nabolandene våre har håndtert strømkrisen.

I Danmark har man beholdt en skyhøy elavgift på 80/90 danske øre per kWh. Til sammenligning har Ap-Sp-regjeringen redusert elavgiften i Norge fra 16,69 øre i desember til 8,91 øre for januar, februar og mars.

Den svenske regjeringen har satt av 6 mrd. kroner til en kompensasjonsordning for husholdninger som får høye strømregninger. Det kan maksimalt utbetales 2000 svenske kroner per måned, for et forbruk på 2000 kWh eller høyere per måned. Hadde svenskene hatt den nye norske ordningen, ville en forbruker med et forbruk på 5000 kWh med samme pris som i desember fått en støtte på 5450 norske kroner, altså nesten tre ganger så mye som man får i Sverige.

Jeg mener det er en selvfølge at tiltak relatert til strømprisen skal være kraftigere i Norge enn i våre naboland. De kortsiktige tiltakene er viktige, men de er ikke tilstrekkelige.

Hva med vintrene om fem og ti år?

Vi har nå en stor oppgave i å gå gjennom sårbarheten i kraftsystemet vårt for å sikre økt stabilitet og lave strømpriser i fremtiden. Derfor sier Senterpartiet nei til nye utenlandskabler.

Beregninger fra NVE og Statnett viser at slike kabler vil øke strømprisen. Høyre går på sin side inn for å bygge nye utenlandskabler, både den såkalte North Connect og gjennom hybridkabler for bunnfast havvind.

Astrup og Høyre angriper altså regjeringen for strømstøtteordninger de selv ikke lanserte, og vil på samme tid styre rett inn i nye strømkriser på lang sikt. I sin iver etter å skylde regjeringen for strømkrisen glemmer Astrup vintrene som skal komme.

Senterpartiet jobber for å øke produksjonen av fornybar norsk kraft, og mener at kraften fra slike utbygginger må komme norsk næringsliv og forbrukere til gode. Dette står vi fast på når regjeringen setter ned en Energikommisjon som skal gå gjennom kraftsystemet vårt og bidra med tiltak som øker norsk kraftproduksjon.

