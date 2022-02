Bjørn Dæhlie til Nettavisen: Flytter ut av landet

Dæhlie sier at dette er noe han og kona har tenkt på å gjøre lenge.

– Vi har tenkt på dette i mange år, men det har ikke passet med hensyn til familie og jobb, sier han i en e-post til Nettavisen.

– Vi er midt i 50 årene og har funnet ut at om vi skulle realisere vår plan om å bo i utlandet, så må det bli nå.

Dæhlie sier at han er svært glad i Sveits, og hevder kjærligheten til landet er den viktigste årsaken til at han skal nettopp dit.

– Jeg har blitt glad i Sveits og kjenner landet godt etter mange besøk med langrennslandslaget, sier han.

Den tidligere medaljegrossisten fikk mye kritikk da han i 2020 meldte flytting til Bø, etter at kommunen halverte formueskatten for å bremse fraflytting.

Etter kritikkstormen meldte Dæhlie flytting fra Bø året etter. Til Nettavisen sier Dæhlie at han er klar over at Sveit er et land med svært gode skattebetingelser, men at han hovedsakelig ønsker å oppleve mer av verden.

– Vi flytter til Sveits fordi det er et svært spennende utgangspunkt i Europa og at rammebetingelsene totalt sett er gode. Planen er å jobbe mindre og oppleve mer, og vi gleder oss veldig, sier Dæhlie.