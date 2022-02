EU mener atomkraft og naturgass er miljøvennlig og kan hjelpe klimaet

BRUSSEL (TV 2): To omstridte energiformer, atomkraft og naturgass, får merkelappen «grønn» av EU-kommisjonen. Gode nyheter for norsk gass, men miljøbevegelsen raser.

– Vi må ta alle midler i bruk, for vi har mindre enn tjue år igjen til å klare omstilingen for klimaet, sa EU-kommissær Mairead McGuinness på en pressekonferanse onsdag.

Hun sa at atomkraft og naturgass kan hjelpe i det vanskelige grønne skiftet.

Onsdag la EU-kommisjonen fram sitt endelig forslag til det som på EU-dialekten kalles «taksonomi». Dette er en omfattende ordning for å styre investeringer i fornybar og bærekraftig retning.

EU-KOMMISÆR: Mairead McGuinness på talerstolen i Brussel onsdag. Foto: JOHANNA GERON/REUTERS

Regnes miljøvennlig

Forslaget fra EU-kommisjonen innebærer at naturgass og atomkraft skal regnes som miljøvennlig. Med denne merkelappen vil det bli mer gunstig å investere i disse to energiformene. Miljøbevegelsen mener dette vil gå på bekostning av investeringer i for eksempel vindkraft.

EU-landene er ansvarlig for sin egen energi-miks, minnet McGuinness om, og sa også at medlemslandene ikke var bundet av taksonomien.

Ordningen kan få stor betydning for den norske olje- og gassindustrien. Norge er den nest største eksportøren av naturgass til EU, etter Russland.

Flere sterkt kritiske

Årsaken til at de to energiformene blir karakterisert som «grønne», er for at EU skal oppnå klimamålene sine. Innen 2030 skal EU kutte klimautslippene med minst 55 prosent.

Høye energipriser og usikkerhet om vind- og sol-energi er godt nok utbygd innen åtte år, gjør at EU-kommisjonen foreslår at atomkraft og naturgass blir en del av løsningen i en overgangsperiode.

GRØNN GASS? På Melkøya utenfor Hammerfest kommer norsk gass i rørledning og blir omgjort til LNG, flytende naturgass. Dagens EU-forslag er godt nytt for norsk gassindustri. Foto: Nils Ole Refvik

Flere av EU-landene er sterkt kritisk til forslaget, blant dem Østerrike og Tyskland. Frankrike har derimot drevet intens lobbying for å få med landets atomkraft-industri i ordningen.

Atomkraft har svært lave CO2-utslipp, men problemet er avfallet. Tilhengerne av kjernekraft understreker at det er tryggere i dag enn før å oppbevare avfallet. EU-kommisjonen foreslår at kravene til utsiipp fra gasskraftverk må være lavere enn fra kullkraftverk.

– Et monster

Miljøbevegelsen over hele Europa har protestert mot planene om å karakterisere gass og atomkraft som bærekraftig. De mener dette vil gå på bekostning av investeringer i for eksempel vindkraft.

– EUs taksonomi kunne vært nyttig for å unngå «grønnvasking», men i stedet blir ordningen et monster. Atomkraft og gass er ikke grønt, sa Greenpeace-aktivist Ariadna Rodrigo, under en demonstrasjon i Brussel nylig.

Ifølge miljøorganisasjonen er klimagassutslipp på grunn av gass, større enn på grunn av kullkraft i Europa.

Etter 70 år med atomkraft, mener Greepeace at atomindustrien fortsatt ikke har løst problemet med radioaktivt avfall.

Både Europaparlamentet og EU-landene skal behandle forslaget om atomkraft og naturgass, som en del av taksonomien.