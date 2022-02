Straffes for dårlig kriseledelse

Det er kun en drøy uke siden regjeringen markerte at de hadde sittet i 100 dager. Etter budsjettforhandlingene med SV i høst, kunne Ap krysse av på en rekke valgløfter. Blant billigere barnehager, gratis kjernetid i SFO, feriepenger til de ledige, lavere fergepriser og brillestøtten er tilbake. Senterpartiet kunne også innkassere flere seire, med blant annet to milliarder i elavgiftskutt, skjerming av bensinprisene og mer penger til kommunene. Reversering av den utskjelte regionreformen er også godt i gang, riktignok ikke uten intern støy og uro.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Så hvorfor går det så galt med regjeringen? Svaret er vel åpenbart.

Regjeringen fikk to gigantiske kriser i fanget, først en strømpriskrise uten sidestykke. Dernest sendte omikron-varianten landet tilbake til nok en mørk vinter med munnbind, meteren, stengte puber og avlyste konserter. Velgerne har en tendens til å slutte opp om sittende regjeringer i krisetider. Men ikke denne gangen. Disse krisene er kanskje ikke helt som andre kriser.

Strømpriskrisen oppleves nok ikke som en krise forårsaket av forhold vi ikke kan gjøre noe med, selv om den i stor grad er det. Det er offentlig eide kraftselskaper som soper inn de titalls milliardene som vanlige folk og bedrifter må betale. Til tross for at regjeringen på kort tid laget et ubyråkratisk system for å betale tilbake deler av gigaregningene, ble de nok oppfattet som litt gniene, bakpå og presset fra skanse til skanse.

Pandemien var på en måte den forrige regjeringens krise. Det er ikke lett for helt ferske statsråder å skulle hoppe opp på det samme podiet som Erna Solberg, Bent Høie og Monica Mæland nærmest sammenhengende hadde stått på i halvannet år. Kom innstrammingen for sent før jul? Kommer gjenåpningen for sent nå? Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er ikke overbevisende når de forsøker å forklare hvorfor vi må beholde meteren i enda noen uker. Hvis du som statsminister ikke klarer å overbevise folk om at så inngripende tiltak ikke er tvingende nødvendig, at det dreier seg om liv og helse, så har du et problem.

Målingen tyder på at flere velgere angrer på at de byttet regjering. 126.000 av Ap og Sps velgere fra i høst, vil nå stemme på et av de borgerlige partiene, de fleste av dem velger Høyre.

Vanlige folk etterlyser kanskje ikke en regjering som leverer på valgløfter som blir ørsmå i den store sammenhengen. De er nok mer opptatt av smitteverntiltak og av de hinsidig høye strømregningene. De ønsker en regjering som står frem med stødig krise-ledelse, som kommuniserer godt og enkelt og som på en troverdig måte kan lede oss trygt ut av krisene. Og Kantars februar-måling for TV 2 viser at velgerne ikke er fornøyd med Støres kriseledelse. Regjeringen har fått en veldig brå og bratt start. Det å overta nøkkelkortet til Statsministerens kontor, må ha vært som å hoppe på et lokomotiv i full fart.

Det hjelper så lite å krysse av på de fleste valgløftene, hvis velgerne ikke føler at regjeringen leverer på det folk er opptatte av.

Til venstre for regjeringen, styrker Rødt seg kraftig, nok en gang og er nesten jevnstore med Sp. Kantar har aldri målt Rødt så høyt. Hvis de hadde fått 8,4 prosent ved stortingsvalget i fjor, ville over 250.000 nordmenn ha gitt sin stemme til Bjørnar Moxnes & Co. SV på sin side styrker seg også, og passerer Sp. Fra å knive med Høyre og Ap om å være landets største parti for kun ett år siden, kjemper Senterpartiet nå med Rødt om femteplassen.

Rødt henter utelukkende velgere fra rødgrønn side. Og her slipper ingen unna, Særlig Ap, men også Sp, SV og MDG må se på at velgere i titusentall valfarter over til partiet ytterst til venstre.

Høyre forsyner seg godt med velgere fra Ap, Sp og Frp.

Til tross for at Frp-leder Sylvi Listhaug har kjørt en beinhard opposisjonspolitikk mot regjeringen, både på strøm og pandemihåndtering i månedsvis nå, får hun absolutt null respons fra velgerne. Frp ligger fortsatt stabilt rett under resultatet for valgnederlaget i fjor høst. Det er Høyre som fanger opp frustrasjonen mot regjeringen på borgerlig side. Listhaug plukker opp noen velgere fra både Ap og Sp, men mister samtidig velgere til Høyre og Demokratene. Sistnevnte oppnår 1,6 prosent på denne målingen.

Ap har hatt en netto velgerflukt på 2000 velgere hver eneste dag siden de inntok regjeringskontorene. Og det er mannefall blant Støres velgere. Hadde norske menn bestemt, ville Ap hatt 18 prosent om det var valg i dag.

Senterpartiet har mistet mer enn 1500 velgere hver eneste dag. Nesten 200.000 av regjeringspartienes velgere sier at de ikke ville ha brukt stemmeretten om det var valg i dag.