Landslagssjefen klarte ikke å holde følelsene tilbake: – Jeg tenkte at nå rakner alt

– Nå har jeg det bare så bra, og det er lenge siden jeg kunne si det, sier en tydelig rørt Ole Morten Iversen til pressen onsdag.

I iskald vind og flere minusgrader var det rett og slett en svært glad landslagstrener som kunne fortelle at samtlige på kvinnelandslaget har testet negativt før de landet på i Beijing onsdag.

– Det har vært en spesiell oppladning, for å si det mildt. Jeg er bare lettet og glad, så nå gleder jeg meg bare til å komme i gang. Jeg har aldri følt meg sterkere enn jeg gjør i dag, forklarer Iversen.

For det har vært noen utfordrende uker for landslaget like før OL braker løs. Koronasmitten ble påvist i landslaget og rammet Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og landslagstrener Arild Mosnen. Også herrelandslagets Simen Hegstad Krüger testet positivt.

TØFT: Ole Morten Iversen sier det lenge siden han har kunne sagt at han har det bra. Foto: Heiko Junge

Største utfordring som trener

– Hvordan reagerte du da fikk vite om smitten?

– Jeg tenkte at nå rakner alt sammen, nå ryker vi alle sammen. Det går noen svarte tanker gjennom hodet ditt en stund, men så tenker man «pokker ta», så må man brette opp ermene og gjøre alt vi kan gjøre, med isolering, bo på enerom, sørge for ingen nærkontakter, gjøre alt vi kan.

– Det har vært veldig spesiell oppladning for å si det pent. Jeg dro hjem da det raknet, jeg var helt fortvilet over å være hjemme. Jeg tenkte nå skulle jeg vært der, hjulpet til med logistikken, flytting, vært til slede. Det var jeg dessverre ikke.

– Hvordan var det ikke være der nede da det smalt?

– Det er det som har vært verst for meg. De første dagene hvor alt var kaos, blir kastet ut av hotellet, hotellsjefen blir nesten fysisk , kommer og jager folk ut av hotellet, vi har ikke folk til å hjelpe. Ola og trenerne som var igjen hadde noen tøffe dager. Det føler jeg har vært verst. Samtidig ser jeg at jeg får gjort en del ting hjemmefra.

– Har du hatt en større utfordring som trener?

– På det menneskelige plan har jeg ikke hatt det, ikke i nærheten heller.

Et ørlite Heidi-håp

– Hvordan har Heidi hatt det?

– Det er drømmer som er knust.

Landslagsledelsen har fremdeles et lite håp om at Heidi Weng får gå OL. Men først skal hun hjem til Norge, vurdere helsetislatanden og starte opptreningen igjen.

– Et lite håp, men det er ørlite. Poenget er ikke tenke for mye på det nå, nå er planen komme seg hjem, da skal vi begynne å vurdere om det er lov å håpe.

HÅP: Landslagssjefen har et ørlite håp om at Heidi Weng kan komme seg til OL. Foto: Pål S. Schaathun

Til tross for at de får langt færre dager til å kjenne på OL-løypene enn konkurrentene, er Iversen ikke urolig.

– Hovedgevinsten er at vi er så lettet og glad over å være her, og den plussen overgår veldig mye av minusene med for eksempel færre dager her. Det har vært en så kranglete vei, så når vi først er her så er det okei, nå er vi i gang, da tror jeg det går bra, sier Iversen med blanke øyne.

– Lettrørt type?

– Jeg ja! Å ja. Jeg gråter når jeg leser en god bok eller ser film og jeg, sier han og ler.

– Hvordan blir det å møte jentene?

– Jeg gleder meg.. Håper de er like glade som meg. Vi kan ikke klemme, jeg klarer å vente noen uker, når kommer hjem fra OL blir det klemming.

– Og om det blir gull...



– Vi skal klare å takle det også.. Det blir nok noen tårer, men det blir det uansett.