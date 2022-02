Her hjemme er en pickup vanligvis en arbeidsbil – som leveres med to eller tre seter. Med et lasteplan bak, god framkommelighet og robust bygget, er det en bil som egner seg til tøffe oppgaver.

Her hjemme er det Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max og VW Amarok som lenge har vært klart mest populære.

Konkurransen er knallhard, ikke minst i forhold til å finne på smarte løsninger og praktiske nyvinninger. Nå har Ford tatt patent på en ny løsning, som de tror mange vil sette pris på.

Magnefelt

Et problem som irriterer en del pickup-eiere er at verktøy og redskap ligger og slenger på lasteplanet under transport. Ford vil rett og slett løse dette ved hjelp av magnet-felter i gulvet.

Det er det amerikanske nettstedet Muscle Cars & Trucks som først oppdaget patent-søknaden som ble lastet opp til United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Patentet inkluderer opptil seks magnetiske punkter i gulvet – som kan slås av og på via en App eller knapper foran i bilen.

Her er noen av tegningene som Ford har brukt for å forklare systemet.

SUV og varebiler

Det skal sies at Ford ikke er først med å forsøke å løse dette problemet med magneter. Men de fleste andre har brukt eksterne løsninger – og ikke et system der selve gulvet i lasteplanet i seg selv er magnetisk.

I patentsøknaden skal det også ligge en variant av samme løsning som kan brukes i varebilene og SUV-ene til Ford. Her er det til og med laget en løsning der det er taket som er magnetisk – for å maksimere bruken av bagasjerommet mest mulig.

Men helt uproblematisk er en slik løsning ikke ...

Skjerming

Årsaken til at ikke andre har gjort dette, er gjerne at det magnetiske feltet kan skape problemer for elektronisk utstyr i bilen. Her kan for eksempel et skjold som beskytter mot det magnetiske feltet være en løsning.

Medisinsk utstyr kan også påvirkes av magnetfeltet, som er en annen utfordring med denne løsningen.

Det er jo slik at ikke alt man søker patent på, faktisk ender opp i produksjonsmodellene. Men det er i alle fall ingen tvil om at det jobbes utrettelig med å finne løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for oss bileiere.

