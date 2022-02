Overgrepstiltalt lege hevder pasient bare er ute etter hevn

Den tidligere fastlegen erkjenner brudd på etiske retningslinjer når han innledet et forhold til en pasient. Men han hevder hun lager fantasihistorier for å hevne seg.

– Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd at hun skulle politianmelde meg, forklarte eks-legen i retten.

Møre og Romsdal tingrett fortsatte onsdag straffesaken mot den tidligere legen som nå er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fastlege for å skaffe seg seksuell omgang med tre pasienter.

Aktor mener legen bevisst har sirklet seg inn mot særlige sårbare kvinner for å få tilfredsstilt egen seksuelle behov. Legen nekter straffskyld.

– Hun lyver

Tirsdag forklarte den første av de fornærmede seg for retten – en kvinne fastlegen hadde et forhold til i nærmere tre år.

– Han mente at sex var bra behandling for min depresjon. Jeg trodde det skulle være god terapi i den sexen. Det tror jeg ikke på nå, sa kvinnen etter å ha redegjort for det seksuelle forholdet hun hadde til fastlegen,

På rettens andre dag tok sunnmøringen, i sin forklaring, kraftig til motmæle mot kvinnen.

– Hun er bare ute etter hevn fordi jeg ville avslutte forholdet. Det hun serverer er hennes fantasihistorie. Det hun forteller er en løgnhistorie. Hun er lovet erstatning av bistandsadvokaten. Penger er et motiv her, hamret den tiltalte mannen løs i retten i dag.

Han fortsatte sine utfall, blant annet fordi fornærmede ikke ville forklare seg mens tiltalte satt i retten.

– Dette gjøres for å demonisere og farliggjøre meg, sier han.

Han nekter blankt for å ha drevet terapi hjemme hos kvinnen.

– Det gikk fra en behandlerrolle på legekontoret til et kjærlighetsforhold.

Aktor spurte om fornærmede var klar over at de hadde innledet et slikt forhold.

– Ja, det var hun tydelig klar over, svarte tiltalte.

Erkjenner feilgrep

Den tiltalte mannen hevder hardnakket at de ikke hadde sex på legekontoret.

– Det var ingen seksuell aktivitet på kontoret. Sex var heller ikke tema under hypnose, forklarte han.

Men den tidligere legen vedgikk at han beveget seg i det han beskrev som et «farlig farvann», ved å innlede et forhold til en pasient.

– Vi var enige om at det skulle holdes hemmelig for å unngå konsekvenser. Det måtte ikke komme ut i forhold til legejobben.

– Er det brudd på etiske retningslinjer å innlede et forhold til en pasient?

– Ja, det er det.

– Hvorfor det?

– Det er noe som skjer når en blir forelsket. Man mister fornuften oppe i det hele. Man prøver å legge dette bort fordi kjærligheten er viktigst. Jeg burde jo aldri ha gjort det, svarte tiltalte på spørsmål fra aktor.

Retten fortsetter med avspilling et fire timers avhør av en av de fornærmede.