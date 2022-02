Viser støtte til Hugh Hefner etter kraftige anklager

I ti episoder av den nye A&E-serien «Secrets of Playboy» skal det avsløres hemmeligheter rundt Playboy-verdenen.

Flere av de som kjente Hefner står frem i serien med deres egne historier, deriblant hans tidligere hoved-kjæreste Holly Madison. Andre medlemmer av teamet blir også intervjuet.

I serien blir det blir lagt frem anklager for blant annet seksuelle overgrep, manipulering og neddoping.

Nå får Hefner og resten av Playboy støtte fra nære i et brev med signaturer.

Anklagene i serien

I andre episode beskriver Holly Madison livet på Playboy Mansion som kult-liknende, skriver People.

– Vi var alle på en måte «gaslighted» og forventet å se på Hefner som en skikkelig god kar. Og da begynte man å føle at: «Åh, han er ikke som de sier i media, han er bare en snill mann», sier eks-kjæresten.

«Gaslighting» er å manipulere noen til å tvile på sin egen virkelighet, bli desorientert og stille spørsmål ved sannheten.

– En annen ting som minnet meg om en kult er hvor lett det var å bli isolert fra resten av verden. Du hadde portforbud klokken ni. Du ble oppfordret til å ikke invitere venner over – du fikk egentlig ikke lov til å dra med mindre det var familieferie, legger Madison til.

I tredje episode forteller en tidligere Playboykanin Suzanne Charneski at en gruppe jenter i en Playboy-klubb ble dopet ned, voldtatt og filmet.

– De ble fortalt at hvis de sa det videre, så ville de gå ut med videoene og kringkaste de, og at karrierene og livene deres ville være over, sier Charneski i serien ifølge People.

Signerte brev

Flere som har vært involverte i Playboy reagerer på uttalelsene fra serien, og har nå gått sammen om å støtte Hefner.

Hundrevis av tidligere Playboykaniner, modeller fra bladet, ekskjærester og andre ansatte signerte et som forklarer hvorfor de beskytter den tidligere Playboy-sjefen, melder People.

– Vi signerer navnene våre for å støtte Hugh M. Hefner. Alt vi vet om Hefner viser at han var en person av enestående karakter, med eksepsjonell vennlighet, og med en dedikasjon til den frie tanken, står det i brevet.

Brevet fortsetter med varme tanker om Hefner.

– Han demonstrerte en forpliktelse til å leve et ærlig liv over alt annet. Vår tid med Hugh Hefners Playboy og organisasjonens datterselskaper forblir en periode vi alle er glad for.

Flere har i forbindelse med dette også skrevet sine egne tanker rundt situasjonen. Eks-konen til Hefner, Kimberley Conrad, er en av de som har sterke meninger om anklagene.

– Det anklagerne ser ut til å ignorere, er at det var mange av oss gjennom årene som også var der med dem. Jeg er lei meg for at dette tar fokuset bort fra sanne ofre for seksuelle overgrep, og håper at de som selger løgner for å ærekrenke Hefner med tiden finner fred i sine egne liv, skriver Conrad.

Personlige historier

En talsperson fra A&E har kommet med en uttalelse som tilsvar på brevet.

I denne blir det lagt vekt på at det er enkeltpersoner som står frem i serien, med sine egne erfaringer rundt Hefner og hans virksomhet.

– Historiene som er delt i serien er de personlige opplevelsene til dokumentarens deltakere og fortjener å bli fortalt til tross for hvor vanskelig det kan være for noen å høre. Signaturer på et brev, eller forskjellige opplevelser med Mr. Hefner eller Playboy-kulturen, benekter ikke opplevelsene til de som har stått frem for å dele deres sannhet i serien, skriver talspersonen.

Det står også i tilsvaret at A&E skal fortsette å sette søkelys på disse historiene.