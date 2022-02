Nok ein stormfull månad i vente

Det har vore ein heftig start på vêråret 2022.

I midten av januar førte ekstremvêret «Gyda» til flom, ras og nedbørsrekordar i fleire fylker, og førre helg blei det målt vind til orkan styrke fleire stader i landet.

Vanskelege køyreforhold som følge av uvêr har titt og ofte prega vegane både i nord og i sør.

– Det har vore ein svært uroleg januar månad, seier meteorolog Roar Inge Hansen, ved StormGeo.

UVÊR: Kraftig snøvær på Saltfjellet i Nordland. frå 12. januar 2022. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Store kontrastar

Januar har vore stormfull, mild, våt og tørr, og det har vore store kontrastar, seier meteorologen.

Sør- og Austlandet fekk under halvparten av normal nedbør i januar, noko som har resultert i uvanleg lite snø i fjellområda i aust. På Geilo er det ikkje blitt målt mindre snø sidan 1896.

I Nord-Noreg og Midt-Noreg har det derimot vore dobbelt så mykje nedbør som normalt.

Langs kysten i Rogaland er det ikkje målt sterkare vind sidan 2013, enn det var førre helg.

RYDDAR OPP: Det blei travelt for vegvesen og entreprenørar under ekstremvêret Gyda. Her er frå eit jordras i Sunndal i Møre og Romsdag 13. januar 2022. Foto: Martin Giskegjerde

Mange farevarsel

– Det har vore ein innhaldsrik månad med mykje vêr og mange farevarsel, seier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Berre i januar sendte meteorologisk institutt ut to røde farevarsel, og 8 oransje. I tillegg sendte dei ut 82 gule farevarsel.

– Det einaste me ikkje har sendt farevarsel på, er på styrtregn.

Til samanlikning blei det sendt ut rundt 10 oransje farevarsel i heile 2021. I tillegg kjem ekstremvêret Frank, som herja i Nord-Noreg i januar i fjor.

For heile landet fall det 45 prosent meir nedbør enn normalt i januar, opplyser meteorologisk institutt på Twitter.

KREVJANDE FORHOLD: Ein buss blåste av vegen på E10 på Hadsel i Vesterålen 02.01.22. Ingen blei hardt skadd. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Fleire naturskadar i januar enn heile 2021

Hittil i år er det meldt inn fleire naturskadar enn for heile 2021 til saman, viser tal frå Norsk Naturskadepool. Rundt 6500 bygningsskadar er meldt inn til forsikringsselskapa i januar i år på grunn av storm og uvêr.

Erstatningane er på 510 millionar kroner, viser førebelse anslag frå Norsk Naturskadepool.

Stormen sist helg ga flest skadar, aller mest i Rogaland, men også andre delar av Sør-Noreg blei treft hardt.

– Det blir framleis meldt inn skadar, seier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Stormen sist helg gav klart flest skadar, medan mange skadar også blei rapportert inn i midten av månaden med uveret «Gyda» og stormen som følgde i dagane etterpå.

I tillegg til desse tre stormane som førte til mesteparten av skademeldingane, er det også ei rekkje skademeldingar frå Nord-Noreg etter uvêr i landsdelen.

– Vi ser at det har stor betydning at det varslast godt. Mange er flinke til å gjere det dei kan for å førebygge skadar. Dei festar gjenstandar og ryddar unna slik at ikkje vinden får tak, seier Neverdal.

I januar 2021 kom mellom anna stormen «Frank», og naturskadeerstatningane blei på nesten 100 millionar kroner til saman den månaden. Uvêret sist helg gir til samanlikning erstatningar på fleire hundre millionar kroner. Talet på naturskadar svingar frå år til år, og 2021 var eit roleg naturskadeår samla sett.

Dårleg nytt for februar

– Januar var uroleg, med mange stormar, nedbør og trøblete vêr for trafikken. Det vil nok halde fram inn i februar, seier Roar Inge Hansen, vakthavande meteorolog i StormGeo.

Verst blir det frå Stad til Finnmark. Her er det sendt ut farevarsel for vind frå torsdag ettermiddag.

På vestlandet må ein rekne med at ruskevêret held fram, med byger som regn sludd og snø.

Aust- og sørlandet blir vêrvinnarane denne veka, men med skuffande nytt for dei som håpar på godt skiføre.

– Det kan kome litt snø, men truleg ikkje nok for skientusiastane. Det er unormalt lite snø på austlandet no, seier Hansen.