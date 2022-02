Mens resten av skiskytterlandslaget ankom Beijing 1.februar, har Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland allerede lagt bak seg noen økter i OL-anlegget.

Duoen dro avgårde 27. januar for å få ekstra god tid til akklimatisering, og onsdag kjørte de sin første skikkelige hardøkt.

Det ble akkurat så brutalt som ventet.

«Fy flate, så tungt», sa Olsbu Røiseland i samtale med trener Patrick Oberegger etter økta, og la til at beina i enkelte partier av løypa plutselig føltes som gelé.

Likevel var det en smørblid Røiseland som satte av noen minutter til å prate med TV 2 og Dagbladet.

– Jeg tror det gikk bra. Det var tungt, men sånn skal det være. Så langt har jeg bare kost meg, jeg og Tiril har vært på ferie. Så det var uvant å bryte opp ferien med hardøkt, sier hun.

– Du snakket om gelébein?

– Det blir litt sånn i høyden, på trått føre, når det er første hardøkt på lenge. Jeg tror de beina her trengte å få kjørt seg litt, sier Røiseland.

KALDT: Det var minus 19 grader da Røiseland og co. testet OL-løypen i Kina. Foto: Fredrik Varfjell

Eckhoff tok av forlovelsesringen

Tiril Eckhoff gikk også ut av økta med et smil.

– Jeg har det fint og er veldig glad for at jeg har fått noen ekstra dager her. Det er ganske spennende forhold.

– Hvordan gikk hardøkta?

– Jeg synes det var bra i dag og er fornøyd, egentlig.

Eckhoff beskriver forholdene i løypa, som kun består av kunstsnø, som «veldig bra». Men noen fartsfølelse er hun langt unna.

– Det er veldig trå snø og mye fokksnø. Det glir ikke fryktelig fort.

– Man føler at det går sakte?

– Definitivt, sier Eckhoff.

Samtidig har hun gjort seg noen andre verdifulle erfaringer i OL-anlegget. For selv om det var sol og ikke så kaldt i 13-tida, går skiskytterkonkurransene seinere på ettermiddagen. Og da blir temperaturen en helt annen, rundt 20 minus, i tillegg til kald vind.

– Ringer og øredobber må av. Alt som kan fryse, det fryser, sier Eckhoff.

– Så forlovelsesringen du nettopp fikk av samboer Ånund er lagt i skuffen?

– Ha-ha, den må av. Jeg ringte ham i går og sa det. Det gikk helt greit, smiler hun.

SAKTE: Tiril Eckhoff sier løypen i Kina føles treig på grunn av kunstsnø. Foto: Heiko Junge

19 minusgrader

Marte Olsbu Røiseland blir et eneste stort smil når hun blir spurt om kulda. Gradestokken viste 19 minusgrader.

– Jo, det går veldig greit. Jeg er så optimist, så det kan være jeg jinxer det så sjukt. Jeg er jo fra Sørlandet og ikke vant med kuldegrader i det hele tatt, men jeg synes den tørre lufta her gjør at det ikke føles så kaldt. Jeg bare elsker den tørre lufta. Det føles veldig greit, ha-ha, sier Røiseland.

Hun testet ut skiskytternes nye spesialhansker under hardøkta, der de har innlagt varmetråder i fingrene.

– Jeg frøs ikke på fingrene i dag. Hanskene er litt tykke, men går an å skyte med. Hvis det blir veldig kaldt kan det hende jeg må ta dem i bruk.

– Hvilke andre svar fikk du av denne økta?

– Jeg fikk akkurat de svarene jeg er ute etter. Godfølelsen var der ikke i dag, men det er kjipt å bruke den opp i dag når ingen så på. Jeg sparer den til TV-sendingene, sier Røiseland med en god porsjon selvtillit.