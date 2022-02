Aubameyang: – Trist for at jeg ikke fikk hjelpe mine lagkamerater de siste ukene

Pierre-Emerick Aubameyang ble en av de best betalte stjernene i Premier League da han signerte en ny lukrativ kontrakt for snaue 18 måneder siden.

Men etter å ha brutt klubbens regler, ble angriperen fratatt kapteinsbindet og havnet helt ute i kulden i Arsenal før jul.

London-klubben har nå terminert kontrakten hans, noe som betyr at han står fritt til å signere for Barcelona.

På sin Instagram-konto tar nå 32-åringen farvel med Arsenal-fansen.

– Til Arsenal-fansen. Takk for at dere gjorde London til hjemmet mitt for meg og min familie de siste fire årene, skriver Aubameyang.

– Vi gikk gjennom oppturer og nedturer sammen, og deres støtte har betydd alt for meg. Å få sjansen til å vinne troféer og æren det var å være kaptein for klubben er noe som alltid vil stå mitt hjerte nært, fortsetter han.

Aubameyang hevder at han alltid har gjort sitt beste for Arsenal på banen.

– Jeg har alltid vært 100 prosent fokusert og forpliktet til å gjøre alt jeg kan for denne klubben. Derfor smerter det meg å forlate klubben uten å si skikkelig farvel. Men det er fotballen, melder angriperen, før han slår fast:

– Jeg er trist for at jeg ikke fikk sjansen til å hjelpe mine lagkamerater de siste ukene. Jeg har imidlertid ikke noe annet enn respekt for klubben, og ønsker alle mine gutter på laget mange suksessrike år fremover, skriver han.

Aubameyang ble så godt som klar for Barcelona under den siste dagen av overgangsvinduet mandag, men fordi Barcelona ikke har penger til å betale overgangssum, var de avhengige av at Arsenal løste ham fra kontrakten før han kunne signere for den spanske giganten.

Det gjorde imidlertid London-klubben tirsdag kveld. Arsenal meldte om gaboneserens avgang fra klubben på sine nettsider.

– Vi ønsker «Auba» alt det beste i hans neste kapittel av karrieren, og vi takker ham for hans bidrag til klubben, skrev klubben.