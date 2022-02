Derfor går The Voice-mentorene i de samme klærne

The Voice-mentorene har på seg det samme antrekket i hvert program.

Årets sangeventyr har for alvor gjort sitt inntog. I løpet av de fire første ukene av The Voice har flere håpefulle sangtalenter levert rørende og sterke fremføringer foran mentorene og publikum under rundene med «blind auditions».

Samme plagg

Observante seere biter seg kanskje merke i at mentorgjengen, bestående av Espen Lind (50), Ina Wroldsen (37), Tom «Matoma» Stræte Lagergren (30) og Yosef Wolde-Mariam (44), er kledd i de samme klærne fredag etter fredag.

Også programleder Siri Avlesen-Østli (37) sees i det samme antrekket i hvert program.

SAMME KLÆR: The Voice-mentorene har på seg de samme klærne i hvert program. Fra venstre: Tom «Matoma» Stræte Lagergren, Espen Lind, Ina Wroldsen og Yosef Wolde-Mariam. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Espen er antrukket i sort dressjakke og beige genser i den røde mentorstolen, mens Ina kler seg i en syrinfarget buksedress. Videre har Matoma på seg en kongeblå skjortejakke og Yosef en blå-hvit baseballjakke.

SKIFTER IKKE: The Voice-programleder Siri Avlesen-Østli har kledd seg i en grønn buksedress i de fire første episodene av programmet. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Programleder Siri er iført en grønn buksedress.

– Større fleksibilitet

TV 2s pressesjef, Jan-Petter Dahl, forklarer at de samme antrekkene skyldes praktiske og tekniske hensyn.

– «Blind auditions» i The Voice er spilt inn over tre innspillingsdager, som skal klippes til programmer som skal fylle åtte fredager, sier Dahl.

Om få sekunder går det galt for Matoma

– Ved at mentorene og programleder bruker de samme klærne gjennom de tre opptaksdagene, får vi større fleksibilitet i den endelige klippen, slik at vi for eksempel kan stokke om på rekkefølgen på deltakere og få den miksen og dramaturgien som vi ønsker i det endelige resultatet, opplyser han.

Se The Voice fredager klokken 20.00 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.