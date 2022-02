NFF vil gjennomgå Brann-sjefens uttalelser om overgang

Norges Fotballforbund bekrefter til TV 2 at de vil gjennomgå uttalelsene til Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen om Japhet Sery Larsens overgang til Bodø/Glimt.

Brann bekreftet overgangen onsdag morgen på sine hjemmesider.

Jacobsen sa til både Bergens Tidende og Bergensavisen tirsdag at han hadde inngått en «gentleman's agreement» med Sery Larsen om at den danske stopperen kunne få gå fra Brann ved et nedrykk og klubben fikk et tilbud de var fornøyde med.

– Nå hadde Japhet lyst til dette, og da måtte vi holde avtalen vår, sa Jacobsen til BA om avtalen mellom ham og spilleren.

Muntlige avtaler er i strid med overgangsreglene til Norges Fotballforbund. I reglementet står det:

«... Det kan heller ikke avtales begrensninger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb.»

Henrik Salveson, juridisk rådgiver i Norges Fotballforbund, skriver i en e-post til TV 2 at de nå vil undersøke uttalelsene til Branns sportssjef.

– NFF vil gjennomgå uttalelsene fra Brann og deretter vurdere hvorvidt vi ber Brann om en redegjørelse i anledning saken, skriver Salveson.

Jacobsen understrekte til BT at Brann ikke har sånne avtaler med andre spillere.

TV 2 snakket med Jacobsen onsdag morgen om at NFF ville undersøke hans kommentarer i media.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier sportssjefen.

Jacobsen sier følgende om avtalen med Sery Larsen:

– Vi har ikke hatt noe skrevet ned noe hatt noen klausuler i hans kontrakt. Det vi har snakket om at er at vi har en forståelse på at om at han kan gå ved rett tilbud.

– Men har dere en muntlig avtale?

– Nei, jeg vil ikke klassifisere det som en muntlig avtale, men heller en felles forståelse om at han skal få lov til å reise ved et godt tilbud.

TIL GLIMT: Japhet Sery Larsen forlater Brann og blir Bodø/Glimt-spiller. Foto: Trond Reidar Teigen

Ikke første gang

Brann har vært i en lignende situasjon tidligere. Da Sivert Heltne Nilsen forsvant fra Brann til danske Horsens sommeren 2018, ble overgangen gransket.

Den kontroversielle overgangen var også et resultat av en muntlig avtale Heltne Nilsen og davæerende sportssjef Rune Soltvedt hadde om en overgang skulle en utenlandsk klubb komme på banen.

Den gangen fikk granskingen ingen konsekvenser for Brann. Klubben ble firkjent.