Whoopi Goldberg utestenges for Holocaust-uttalelser

Komikeren Whoopi Goldberg er utestengt i to uker av den amerikanske TV-kanalen ABC etter uttalelser der hun påsto at holocaust «ikke hadde med rasisme å gjøre».

– Whoopi har beklaget uttalelsene, men jeg har bedt henne ta seg tid til å reflektere og lære hvordan de har virket på folk. Hele ABC News står sammen i solidaritet med våre jødiske kolleger, venner og familie, sier ABC News' direktør Kim Godwin.



Goldberg er en av fem programledere for talkshowet The View, og under en diskusjon i programmet mandag påsto hun at holocaust – nazistenes utryddelse av seks millioner jøder – ikke hadde å gjøre med rasisme å gjøre, men kun om menneskets umenneskelighet overfor andre mennesker.

Dagen etter beklaget Goldberg seg på samme program, men kritikken fra jødiske organisasjoner og andre har likevel ikke latt vente på seg.

Til alt overmål kom uttalelsen under en diskusjon om et lokalt forbud mot den prisbelønnede grafiske romanen «Maus» i Tennessee. «Maus» handler om konsentrasjonsleirene og holocaust.

(©NTB)