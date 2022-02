Clas Brede Bråthen fikk covid-beskjed etter ankomst: – Jeg ble satt ut

To personer i Norges støtteapparat, som i går ankom Beijing sammen en rekke utøvere i den norske OL-troppen, avla positiv koronatest rett etter landing.

En av dem var landslagssjef i hopp, Clas Brede Bråthen. Den ubehagelige beskjeden mottok han gjennom TV 2, som fikk se et dokument der Bråthens navn dukket opp. På dette tidspunktet ante han selv ingenting om noen positiv test.

– Legen vår (Aasne Fenne Hoksrud) var selvsagt fortvilet over at jeg fikk beskjeden på den måten, men var samtidig veldig beroligende overfor meg. Det var jo ikke meg selv jeg var bekymret for, men at jeg i verste fall skulle være en smittekilde for andre på flyet. Hun forsikret meg om at den positive testen 100 prosent sikkert handlet om gamle rester etter sykdommen jeg hadde i desember, sier Bråthen.

Det er kaotiske tilstander for norske, danske og svenske OL-utøvere, støtteapparat, trenere og presse ved bagasje utleveringen ute på flyplassen i Beijing. Skiskytterne Marte Olsbu Røiseland strever med å få med seg all bagasjen på den riktige bussen til Zhangjiakou. Foto: Heiko Junge

Fikk gladmelding

På morgenkvisten i dag fikk han beskjed om testen han tok ved ankomst likevel var negativ.

– De kjørte vel testen en gang til, eller så hadde de lest testen feil. Det har jeg ikke fått svar på. Men Aasne kontaktet meg i dag tidlig og sa hun hadde en veldig god nyhet. Hun hadde fått en telefon fra helsemyndighetene hvor det viste seg at testen som i går var positiv likevel var negativ. Så da fikk jeg beskjed om at jeg var en fri mann og kunne bevege meg i miljøet uten å være en trussel, i hvert fall ikke for covid, sier Bråthen og ler.

Landslagssjefen var covid-syk tidligere på tampen av fjoråret, og avla da positiv test 14. desember. Han testet negativt i tide til Hoppuka, og har testet negativt på samtlige kontroller etter det.

Ble satt ut

Før OL-flyet lettet fra Gardermoen mandag klokka 21.30 måtte alle akkrediterte, enten de var utøvere, støtteapparat eller mediafolk, teste negativt på to PCR-tester i løpet av de siste fire dagene før avreise.

I forbindelse med innsjekking tok alle norske også en hurtigtest utført av Olympiatoppens helsepersonell.

Derfor var det et lite sjokk for Bråthen da første PCR-test i Kina kom tilbake som positiv.

– Jeg må si at jeg ble satt ut. Men det er ingen hemmelighet at man må være forberedt på alt når man skal hit. Jeg er skrudd sammen slik at jeg tenker mye på hva som er det verst tenkelige scenariet. Til syvende og sist må alt håndteres til det beste for utøverne. Det var bare å få ut en beroligende melding til dem etter at jeg hadde snakket med Aasne. Det hadde vært annerledes for meg også hvis Aasne hadde vært veldig stressa, men det var hun heldigvis ikke, sier han.

Bråthen har selvironi på at han igjen havnet i begivenhetenes sentrum, etter konflikten med Skiforbundet som har preget mye av vinteren. Men denne gangen var det heldigvis falsk alarm.

– Som Kenneth Gangnes sa til meg: «har du noen mulighet for å lage oppstyr, så ordner du det!», sier Bråthen med et smil.

En helsearbeider utfører en koronatest på en journalist i OL-byen Zhangjiakou. Alle akkrediterte under OL befinner seg i en såkalt loop, og teste seg for covid hver dag. Foto: Heiko Junge

Smitte hos danskene

Men selv om Bråthen ikke var smittet likevel, er det andre på OL-flyet til Norge som var det. Onsdag morgen bekreftet Danmarks olympiske komite at ishockeyspillerne Matthias Asperud og Nick Olesen er satt i isolasjon.

– Vi er glade for at vi nå har alle våre 62 danske utøvere på plass i Beijing, men det er naturligvis en strek i regningen at to mannlige ishockeyspillere har testet positivt ved ankomst. Vi føler med de to, som nå ikke får den starten på OL som de hadde ønsket. Heldigvis forutså vi at dette kunne skje, så ishockeylandslaget hadde med fire reservespillere på flyet, sier Mikkel Sansone Øhrgaard, som er sjef for den danske OL-troppen.

De gode nyhetene, sett med norske øyne, er at de danske hockeyherrene satt langt bak i flyet, mens de norske utøverne var plassert langt framme.

Presseansvarlig Halvor Lea i Olympiatoppen opplyser at de bekreftede danske smittetilfellene dermed ikke utløser noen konsekvenser for den norske troppen i første omgang.