To politifolk drept utenfor universitet i USA

To politibetjenter er skutt og drept på et universitet i den amerikanske delstaten Virginia, mens en elev er skutt og drept utenfor en skole i Minnesota.

Den antatte gjerningsmannen som skjøt og drepte de to politibetjentene, stakk av fra stedet, men ble senere pågrepet. Han var da påført et skuddsår, opplyser delstatspolitiet i Virginia natt til onsdag norsk tid.

Det er uklart om skuddet var selvpåført eller om han var blitt skutt av politiet. Han er siktet for drap.

Skytingen skjedde utendørs på Bridgewater Colleges campus tirsdag ettermiddag lokal tid.

Litt tidligere tirsdag ble en elev skutt og drept og en annen såret i Richfield like utenfor Minneapolis i Minnesota. Skytingen skjedde da to personer åpnet ild mot elevene fra et fortau. Deretter kjørte gjerningspersonene fra stedet. Senere ble to personer pågrepet, mistenkte for å ha stått bak skytingen.

