To dansker på Norges OL-fly bekreftet smittet

Det bekrefter presseansvarlig i Danmarks olympiske komité, Jakob Draminsky, i en pressemelding.

Begge var på samme fly som en rekke av Norges fremste medaljehåp i OL. I går kom også meldingen om at to fra den norske leiren og to fra den svenske avla positiv koronatest ved ankomst.

– Vi er glade for at vi nå har alle våre 62 danske utøvere på plass i Beijing, men det er naturligvis en strek i regningen at to mannlige ishockeyspillere har testet positivt ved ankomst. Vi føler med de to, som nå ikke får den starten på OL som de hadde ønsket. Heldigvis forutså vi at dette kunne skje, så ishockeylandslaget hadde med fire reservespillere på flyet, sier Mikkel Sansone Øhrgaard, som er sjef for den danske OL-troppen.

De to smittede er Matthias Asperud og Nick Olesen.



Foreløpig ingen konsekvenser

De danske hockeyherrene var plassert langt bak i flyet, mens de norske utøverne var plassert et stykke lenger fram.

Blant annet var skiskytterlandslaget, langrennslandslaget og hopplandslaget på samme fly som de smittede danskene.

Presseansvarlig i Olympiatoppen, Halvor Lea, sier at smitten i den danske troppen foreløpig ikke får noen konsekvenser for den norske troppen.

I går ble det kjent at to personer i Norges støtteapparat, samt to fra den svenske delegasjonen, testet positivt på korona ved ankomst.

Avventer testresultater

Enkelte av personene som har testet positivt har til felles at de nylig har gjennomgått koronasykdom. Dette gjelder blant annet de to fra det norske støtteapparatet.

ISOLASJON: Halvor Lea fra Olympiatoppen opplyser om at idrettsutøverne må isoleres ved positiv test. Foto: Heiko Junge / NTB

– De to skal nå testes igjen, for eventuelt å bekrefte den første positive testen. Er også disse testene positive, venter isolasjon i henhold til Playbook. Nærkontakter er ennå ikke avklart, men ingen utøvere er nærkontakter knyttet til disse to tilfellene, opplyste Halvor Lea i Olympiatoppen tirsdag ettermiddag.

Det samme var tilfellet i den svenske delegasjonen.

– Vi har to tilfeller der vi avventer bekreftende test. Ingen er isolert ennå, sa pressesjef Lars Markussen i Sveriges olympiske komité til TV 2 i går.