Alphabet nesten doblet årsresultatet

Alphabets overskudd havnet på 20,6 milliarder dollar, om lag 182 milliarder kroner, i fjorårets siste kvartal. Kvartalsomsetningen steg 32 prosent til 75 milliarder dollar, tilsvarende 664 milliarder kroner.

For 2021 som helhet fikk Alphabet et overskudd på 76 milliarder dollar, om lag 672,5 milliarder kroner. Det er nesten en dobling sammenlignet med årsresultatet for 2020, da Alphabet fikk et overskudd på 40 milliarder dollar, eller rundt 354 milliarder kroner. Omsetningen økte 41 prosent fra 2020 til 2021.

Pandemien har gjort underverker for konsernet ved at omfanget av netthandel, hjemmekontor og digital undervisning har skutt i været, noe som også har kommet andre teknologigiganter som Amazon og Facebook til gode.

For Alphabet ble den lukrative høytidssesongen knyttet til jul en stor drivkraft i siste kvartal, og inntekter steg både fra reklame og skylagringstjenester.

Alphabet-sjef Sundar Pichai viser til sterk vekst i reklamesektoren. Han trekker også fram salgsrekord i siste kvartal for Pixel-telefonene, og han sier at skylagringsvirksomheten fortsetter å vokse kraftig.

Alphabets sterke resultat tirsdag ble lagt fram få dager etter at Apple i forrige uke kunne vise til rekordomsetning.

(©NTB)