Et liv på ni kvadrat under nedstenging – hjelpen kom fra uventet hold

Etter to år og mange runder med strenge tiltak, kunne nok en regjering gjenåpne samfunnet i troen på at det verste ligger bak oss.

Blant tiltakene som ble sløyfet var påbudet om hjemmekontor.

Noen har nok falt for hjemmekontorenes privileger, som kort reisevei, at pysjbuksen ikke synes under bordkanten og stillheten etter Zoom-møtet er ferdig.

Andre er usikre på om de hadde klart en runde til. Med den digitale avstanden, ensomheten og at jobben har tatt over hjemmet.

Blant sistnevnte er 22 år gamle Hans Christian Knudsen.

ISOLERT: Siden mars 2020 har Hans Christian bare jobbet på kontoret i korte perioder, hovedregelen har vært hjemmefra. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Et liv på ni kvadrat

Da Norge ble stengt i mars 2020, bestemte Knudsen seg for å legge studiene på hylla og komme seg ut i jobb.

Campus var uansett stengt, og han satt i søringkarantene hjemme i Sogndal. I juni kom tilbudet om et engasjement som arbeidskonsulent i Oslo.

– Jeg håpet og trodde at jobben skulle bli et sosialt sted hvor jeg kunne trives, men med hjemmekontor ble det bare tungt, sier han.

Knudsen rakk ikke bli skikkelig kjent med kollegene, for samtalene var allerede digitale.

Det hjalp heller ikke at han flyttet inn i en leilighet på ni kvadrat, som rommet gang, kjøkken, stue, soverom og kontor i ett.

– Det var nitrist. Dagene bestod egentlig bare av å stå opp, jobbe fra sovesofaen, kommunisere med kolleger digitalt og legge seg igjen, sier han.

Det eneste vinduet hadde utsikt rett inn i en vegg med kontorer.

POLITISK: Hans Christian er også politisk aktiv, og sitter blant annet i sentralstyret til Sosialistisk Ungdom. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det mest deprimerende

Etter en sommer med mildere tiltak, stod vinteren og mørket igjen for tur. I november 2020 innførte Oslo kommune en sosial nedstenging som varte helt til juni.

– På vinteren måtte jeg tvinge meg til å gå ut. Det var så strenge begrensninger på hvor mange man kunne møte, så jeg gikk som oftest alene i mørket uten mål og mening, sier han.

Da Knudsen flyttet inn i leiligheten, var tanken at det bare skulle være et sted å sove.

– Jeg skulle jo veksle mellom å være på jobb, drive med partiarbeid og møte venner på kvelden, men så ble det til at jeg bare var hjemme. Det er det mest deprimerende stedet jeg noensinne har bodd, sier han.

ANGRET: Hans Christian begynte å angre på at han hadde flyttet til Oslo, som hadde de strengeste tiltakene i landet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Situasjonen gikk utover konsentrasjonen og kreativiteten på jobb, men også psyken.

– Jeg følte meg ensom og alene, og at jeg hadde ikke noen å snakke med. De sosiale aktivitetene skjedde på zoom, som bare er teit egentlig. Jeg ble deprimert.

Han begynte å telle dagene til han kunne si opp ettårs-kontrakten på leiligheten.

SOM ET FENGSEL: For Hans Christian bestod plutselig dagen bare av å jobbe fra sove-sofaen, digitalt partiarbeid og legge seg igjen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vi har vært litt naive

Psykolog Benjamin Silseth mener vi har undervurdert byrden av restriksjonene.

– Det har hele veien vært en tanke om at «dette må vi klare, det er dugnad». Og så har vi glemt litt at ikke alle håndterer den type dugnad like bra. Det er først nå vi begynner å se effekten av tiltakene, og det er problemer som ikke forsvinner hvis vi åpner opp igjen. Vi har vært litt naive, sier han.

Silseth viser til at det spesielt er unge voksne under 30 som har det tøft under nedstengingene.

HAR KOSTET MYE: Psykolog Benjamin Silseth tror tiltakene har kostet mye for mange. Foto: Frode Sunde / TV 2

– De som er ferske ut i arbeidslivet og som ikke er etablert, synes det er ekstra tungt med hjemmekontor. Det viktigste med en jobb er at man føler en tilhørighet, og at man vet hvem bedriften er og hva den står for. Det er vanskelig på hjemmekontor, sier Silseth.

Han tror også at påbudet, i kombinasjon med sosial nedstenging, har fått flere til å føle seg ensomme.

– Ensomheten er en pandemi som har vart langt lenger enn korona. Den vil være der også etter gjenåpningen, og selv om vi kan møte hverandre igjen. Vi må vie det mer oppmerksomhet fremover, sier psykologen.

Oppsigelsen ble sendt i mars 2021. Kort tid etter skaffet Knudsen seg en større leilighet med nærhet til natur og utsikt, litt utenfor sentrum. Han fikk dessuten ny jobb.

Plass er ikke alt

– Det hjalp veldig å flytte inn i en leilighet hvor jeg faktisk kunne bevege meg fra rommet jeg sov, til der jeg jobbet, til der jeg lagde mat, sier han.

Men selv om det nye hjemmet på Bjerke var en betydelig oppgradering, ble en ny runde hjemmekontor kjip selv med større plass.

NY JOBB: Hans Christian fikk fast jobb som organisasjonsrådgiver i Humanistisk ungdom. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det var fortsatt litt ensomt i hverdagen, særlig i jobbtiden. Jeg ville jo gjerne møte de jeg jobber med og ha det moro på kontoret. Ikke minst for å snakke om arbeidsoppgavene og få innspill fra andre. Det er en viktig verdi på en arbeidsplass, sier han.

For Knudsen ble løsningen å adoptere en katt.

– Det har vært et stort lyspunkt for meg på hjemmekontoret, sier han.

Da det gikk mot sommer, kom det heldigvis også en periode med dager hvor han kunne være mer fysisk på kontoret.

REDNING: Katten ble redningen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Brent barn

I midten av desember i fjor ble påbudet om hjemmekontor innført på ny. Derfor var gleden stor da påbudet ble hevet onsdag.

– Det er helt herlig. Det er veldig fint å kunne se litt andre mennesker og å ha noen å spise lunsj med. Det er viktig å ha en tilknytning til de man jobber med, så jeg ser frem til å kunne møte kollegene mine mer, sier Knudsen.

Det går mot full gjenåpning og lysere tider. Regjeringen planlegger å lette på de resterende tiltakene 17. februar, i håp om at omikron betyr slutten på pandemien.

SAVN: Selv om Hans Christian er lettet, innrømmer han at han kommer til å savne formiddagene med katten. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Selv om jeg er veldig glad, er jeg også litt bekymret for om vi egentlig begynner å bli ferdig. Jeg har brent meg såpass mange ganger, sier han.