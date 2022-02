Skolebyråden i Bergen fratrer

– Etter to år som byråd og ti år i bergenspolitikken er dette et passende tidspunkt for å gi stafettpinnen videre, sier Tvinnereim.

Han opplyser at han starter som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen innenfor klima og miljø.

– Det har vært en stor glede å få jobbe for å gjøre Bergen til en bedre by for barn og unge. Jeg ønsker å takke alle ansatte i barnehagene og skoler, som har gjort en ekstra innsats fro barn og unge i en krevende tid. Jeg ønsker også å takke idretten og frivilligheten som gjør Bergen til en attraktiv og levende by, sier Tvinnereim .

Det vil bli utnevnt nytt byråd for barnehage, skole og idrett onsdag formiddag.