Caddie-sjokk da Hovland vant: – Det kom veldig brått på

Viktor Hovland klatret opp til nummer tre på verdensrankingen etter helgens seier i Dubai. Det ble en opplevelse utenom det vanlige for norske Peter Kaensche, som fikk en overraskende telefon to dager før turneringsstart.

Viktor Hovland fortsetter å imponere. Den norske 24-åringen leverte så det suste da han etter en dramatisk avslutning vant i Dubai søndag.

Det førte ham helt opp på en tredjeplass på verdensrankingen.

En som brått fikk være med på den opplevelsen var Peter Kaensche. Turneringen startet torsdag forrige uke. Tirsdag kveld tittet Kaensche ned på mobilen og da var det Viktor Hovland som ringte.

– Det kom veldig brått på. Hans vanlige caddie Shay Knight kunne ikke komme. Dermed ble Kristian Krogh Johannessen spurt om han ville gå, og de var godt i gang med forberedelsene. Men så fant de ut at Kristian hadde for høy kategori på Europatouren til å være caddie. Da måtte de enda lenger ned på reservelisten og da sa jeg selvfølgelig ja til det, sier Kaensche til TV 2.

Han er tilbake fra den noe uventede avslutningen på Dubai-turen sin. Tilfeldighetene skulle ha det til at han allerede var på plass der i forbindelse med en treningsleir med Norges Toppidrettsgymnas, hvor han jobber som trener.

Han beskriver muligheten han fikk som en ære.

– Det var utrolig spennende. Det var close og han var jo i toppen fra tidlig av. Men så var han noen slag bak etter tredjerunden før den siste dagen. Det måtte en fantastisk søndag til pluss noen andre tilfeldigheter for at det skulle gå. Det var helt utrolig, sier 40-åringen.

– Hvordan var nervene og spenningen da du gikk der sammen med han?

– Jeg var egentlig ganske rolig. Men jeg kjente på det, er du gal. Men det var god energi. Vi hadde en veldig fin dag på banen.

GODE VENNER: Peter Kaensche beskriver vennskapet mellom ham og Viktor Hovland som godt. Her fra siste og avgjørende dag i Dubai søndag. Foto: KARIM SAHIB/AFP.

Videre forteller han at han og Hovland kjenner hverandre godt fra før og har kjent hverandre lenge. De spiller for samme golfklubb (Miklagard) og har spilt mye golf sammen.

De har imidlertid ikke jobbet noe sammen tidligere. Han beskriver Hovland som en «kjempekar» og «en god venn».

– Det er fantastisk det han gjør nå. Han imponerer stadig. Viktor setter nye milepæler nesten hver uke. Det er stort. Han er en veldig god golfspiller og jeg vil egentlig heller si en veldig god idrettsmann.

Minnene som Kaensche sitter igjen med tar han med seg videre.

– For meg så var dette en fantastisk opplevelse. Det var over all forventning. Dette er et minne for livet. Å få være sammen med Viktor i en turnering han vant var stort.

– Jeg regner med dette kan friste til gjentakelse?

– Haha... Shay og Viktor har jobbet sammen lenge og har en veldig god ting gående. Men om han skulle trenge hjelp igjen så stiller jeg selvfølgelig veldig gjerne opp på det.

Det er for øvrig normalt at caddien får ti prosent av premiepengene om det blir seier. Hovland vant litt i overkant av 12 millioner kroner på seieren i Dubai. Det betyr at ti prosent er litt i overkant av 1,2 millioner kroner.

– Vi behøver ikke å snakke om økonomien. Jeg hadde en veldig fin opplevelse. Det om økonomi er mellom Viktor og meg, sier Kaensche.