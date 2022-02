Fikk rolle i HBO-serie etter pornoparodi

GOD KVELD NORGE (TV 2): Et av de nye stjerneskuddene i «Euphoria» har en utradisjonell skuespillerbakgrunn, noe hun mener bidrar til å styrke bransjen.

Chloe Cherry (24) har den siste tiden fortalt om hvordan hun fikk rollen som den heroinavhengige «Faye» i sesong to av suksesserien «Euphoria».

Historien er alt annet enn ordinær.

Cherry startet karrieren som pornoskuespiller da hun var 18 år gammel. Ifølge I-D har hun medvirket i over 200 filmer. Blant annet en pornoparodi basert på en scene mellom «Euphoria»-karakterene «Rue» og «Jules», før hun selv fikk en rolle i originalen.

– Venninnen min og jeg var så fans av serien og syntes at scenen var så vakker. Fansen likte parodien veldig, veldig godt.

ORGINALEN: Cherry spilte i en Euphoria-pornoparodi. Her er orginalen med skuespillerne Hunter Schafer og Zendaya. Foto: Eddy Chen/HBO

Oppdaget på Instagram

I et intervju med NYLON kommer det frem at Cherry ble oppdaget av serieskaper Sam Levinson på Instagram. Etter at hun ble bedt om å sende inn en prøvevideo, ble hun invitert til audition.

– Han bare syntes at jeg var morsom. Han elsket å se på mine Instagram-stories, forteller hun til nettstedet I-D.

Karakteren Faye skulle egentlig ta mindre plass i sesongen, men etter at Cherry kapret rollen ble det gjort endringer.

– Faye skulle bare være en stripper. Jeg og Levinson fant ut at vi hadde mye til felles. Under innspillingen delte vi ideer som førte til utviklingen av karakteren.

AVHENGIG: Cherry med doplangeren Fez, spilt av Angus Cloud. Foto: Eddy Chen/HBO

Hun trekker frem at flere av replikkene hennes ble improvisert.

– Skuespill i voksenfilmer var viktig trening for meg, tro det eller ei. Det er mye improvisasjon i porno også. Hvis du klarer å fremstille et noenlunde troverdig forhold med medskuespilleren og har god sex, da har du laget en fantastisk film.

Mener sexarbeidere bidrar til autentisitet

Cherry tar for tiden en pause fra pornoinnspillinger, men er aktiv på OnlyFans – en plattform hvor man må betale for å se innhold, hvor flere velger å selge lettkledde bilder og videoer.

Skuespilleren har også en solid følgerskare i sosiale medier. På Instagram har hun 551.000 følgere, og på TikTok over 433.000.

24-åringen har også tanker om hvorfor hennes bakgrunn ikke burde være unntaket i Hollywood.

– Jeg tror Hollywood har lært at man kan ansette sexarbeidere, spesielt for sexscener. Skuespillere med utradisjonelle bakgrunner begynner å bli mer akseptert. Det gjør det mer interessant og mer autentisk, uttaler Cherry.