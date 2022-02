Ekspert: – Nå er vi på vei ut av pandemien

Tirsdag kom nyheten Norge har ventet lenge på. Regjeringen fjerner omtrent alle koronatiltak, med unntak av meteren og munnbind.

Skjenkestoppen opphører, antallsbegrensningene i kulturlivet fjernes og påbudet om hjemmekontor forsvinner.

– Vi er vaksinerte, og de aller fleste av oss flere ganger. Dette viruset er også mindre farlig. De to tingene til sammen gjør at vi nå kan slippe mer opp, sier forsker innen molekylær immunbiologi, lege og spesialist i immunologi Anne Spurkland til TV 2.

– På vei ut

Legen er klar på at vi nå ikke kan gjøre så mye mer enn det vi allerede har gjort, og at vi dermed må la det stå til og lære oss leve med viruset.

– Vi kan strengt tatt ikke være helt sikre. Men jeg har valgt å være optimist, og tror vi er på vei ut av pandemien, sier Spurkland.

OPTIMIST: Lege og professor i medisin Anne Spurkland gleder seg over tiden som kommer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Dette skyldes delvis at immuniteten enkeltvis og som befolkning vil bli stadig bedre.

– Da vil viruset få mindre handlingsrom, og vi vil være mindre villige til å stanse det slik som gjenåpningen viser. Det er heller ikke nødvendig å stoppe det, for det er ikke farlig nok, sier hun.

– Ikke en jubeldag

Statsminister Jonas Gahr Støre er også lettet over at vi nå kan leve mer som normalt. Han advarer derimot folk mot å tenke at pandemien er helt over.

– Det er mot et bakteppe med en smitte som øker hvor vi kan gjøre dette, fordi alvoret i dette med sykehusinnleggelser og intensivbehandling holder seg på et lavt nivå, sier Gahr Støre til TV 2.

Statsministeren understreker at vi har en smittetopp foran oss.

– Det er ikke en jubeldag, fordi vi må holde alvoret i forhold til smitten som utvikler seg. Men det er rimelig å foreta lettelser i mange av tiltakene som ble innført da vi trodde at viruset var farligere enn det viste seg å være, sier Gahr Støre.

AVVENTENDE: Statsminister Jonas Gahr Støre venter med å slippe jubelen løs. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Stor overraskelse

Det er imidlertid ikke lenge siden gatene ble fylt av jublende nordmenn, da Solberg-regjeringen åpnet opp landet i slutten av september.

Når vi nå åpner opp på nytt, er det kanskje naturlig å tenke hva vi gjorde feil forrige gang.

– Det var ikke alle som trodde det var over. Tidligere helseminister Bent Høie la bare meteren vekk, og sa den kunne komme tilbake. Helsemyndighetene hadde også modellert for mer smitte, men omikron kom også som en stor overraskelse, sier Spurkland.