Hardt ut mot gjenåpningsparadoks: – Ingenting å juble for

Tirsdag besluttet regjeringen seg for å fjerne mange av de strenge koronatiltakene.

Det ble gjort til jubel fra mange – men absolutt ikke alle.

– Det er mer spørsmål enn det er svar, sier utelivsgründer Paal Iver Mangerud.

Han sitter på en barstol på Internasjonalen på Youngstorget i Oslo tirsdag kveld etter å fulgt med på regjeringen pressekonferanse.

– Dette er et lite skritt i riktig retning, men det er ingenting å juble for, sier Mangerud.

LIDER: Til tross for betydelige lettelser, er fortsatt utelivsbransjen hardt rammet av regjeringens koronaregler. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Tvetydig regler

Regjeringen besluttet å oppheve skjenkestoppen slik at utelivet igjen kan servere til klokken 3. Kravet om bordservering ble også sløyfet, men meteren, den må fortsatt overholdes.

– At vi kan skjenke til klokken 3 er et skritt i riktig retning, men frem til meteren fjernes kan vi bare ha en tredjedel av gjestene, så vi kommer fortsatt til å blø økonomisk, sier Mangerud.

Han klør seg dessuten i hodet over hvordan meteren uten bordservering skal kunne overholdes i praksis på utestedene.

– Vi må forske med lykt og lupe for å finne ut av hva regjeringen mener og hvordan det skal gjennomføres. Min første tanke er at vi må fortsette med bordservering for å gjøre det forsvarlig, sier han.

SITTEPLASSER: Trolig må gjestene sitte når de besøker Internasjonalen fremover. Det betyr at kapasiteten er redusert med en tredjedel i lokalet. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

La ned danseforbud

Selv om gjester ikke må sitte ved bordene på utestedene, la regjeringen ned et danseforbud.

– Vi har ikke krav om bordservering, du kan gå i baren og du kan være rundt, men du må ikke være for tett, sa Støre til NTB.

Støre mente at danseforbudet skulle fungere som en påminnelse om at man fortsatt skal ha avstand til andre.

– Jeg vet ikke om regjeringen mener at dette med avstand ligger på gjester eller oss. Dersom det blir vårt ansvar må vi ha flere folk på jobb for å gjete folk i riktig retning. Så for oss blir det bare mer kostbart enn om vi beholder bordservering, sier Mangerud.

VISER TIL BRANSJEN: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener det blir opp til bransjen selv å vurdere hvordan de kan drive etter smittevernreglene fremover. Foto: Javad Parsa / NTB

Er selv usikker på praksis

Da regjeringen besluttet å oppheve kravet om bordservering, gikk de lenger enn helsemyndighetenes anbefaling.

– Hvordan skal utestedene overholde meteren uten å ha bordservering?

– Vi gikk lenger når vi opphevet det kravet. Det betyr at bransjene kan drive smittevernforsvarlig og holde meteren. Jeg forstår at det er krevende for noen bransjer som har konsept tuftet på et konsept som innebærer at man er nærmere enn en meter, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Men hvordan skal stedene gjennomføre dette i praksis?

– Det er ikke jeg den beste til å vurdere. Det må den enkelte bedriften selv vurdere ut fra hvordan de driver og hvilket konsept de har, sier hun.

– Å holde én meters avstand har mange utesteder fått til, men jeg har forståelse for at det ikke funker for alle.

Helseministeren viser til at meteren og de resterende tiltakene skal vurderes på nytt om to uker.

– Vi håper at vi kan gjøre en ny vurdering om 14 dager, uten at vi får overraskelser som gjør at vi må holde igjen. Da vil vi kunne la de siste tiltakene fare også, sier Kjerkol.

KRITISK: Utelivsgründer Paal Iver Mangerud utenfor Internasjonalen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Invitasjon til å bryte norsk lov

Regjeringen sa at alle endringene i koronatiltakene gjelder fra tirsdag klokken 23. Det betyr i praksis at alle utesteder kan servere øl fire timer lenger enn planlagt samme dag som pressekonferansen.

– Å få et så kort varsel er den største invitasjonen til å bryte norsk arbeidsmiljølov som jeg hørt på lenge. Skal vi klare å ha åpent til 3, så må vi ringe rundt for å få inn ett nytt skift på jobb i kveld. Vi kan ikke la de som jobber nå stå hele kvelden ut. Derfor tror jeg det blir en utfordring for mange å få til dette, sier Mangerud.

Han er også kritisk til at regjeringen ikke har kommet med treffsikre kompensasjonsordninger til bransjen.

– Dette er ikke godt nok.