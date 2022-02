Brast ut i gråt etter gjenåpningsbeskjed

Tirsdag kveld kom beskjeden kulturlivet har ventet på siden de ble nedstengt like før jul.

Regjeringen fjerner nå alle krav om antallsbegrensninger, og gir også kulturlivet unntak for kravet om én meter når publikum sitter på faste tilviste plasser.

– Vanskelig å tro

På Folketeateret i Oslo fulgte ensemblet i Mamma Mia spent med regjeringens pressekonferanse, og like etter klokken 19.00 kunne de slippe jubelen løs.

– Det er vanskelig å tro og forstå at det skjer. Vi skal på jobb på torsdag! Helt sykt, dette har vi ventet og gledet oss til. Dette betyr så utrolig mye for så mange, sier Ulrikke Brandstorp til TV 2.

Hun spiller hovedrollen som Sophie, og torsdag kveld kan hun endelig ta på seg kostymet og synge Abbas hits for full hals igjen.

POPPET CHAMPAGNEN: Jubelen sto i taket på Folketeateret da beskjeden kom. Foto: Thea Enerud Ødegården / TV 2

– Jeg har ventet på å spille teater siden 8. desember. Så jeg er veldig klar, sier Brandstorp.

– Jeg blir rørt

Produsent Andrea Voldsdal Skirbekk i SceneKvelder som står bak Mamma Mia, er også ekstremt lettet.

– Dette er helt fantastisk. Endelig har de lyttet til oss. De har endelig skjønt at det er trygt å gå på teater, sier Voldsdal Skirbekk.

Dette er de nye reglene for kulturlivet Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter og arrangementer oppheves.

Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

På private sammenkomster på offentlig sted, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.

På offentlige arrangementer, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.

På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Krav om munnbind gjelder ikke når enn sitter i et fast tilvist sete, men må vurderes av den enkelte.

På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Det forskriftsfestes at det for alle arrangementer gjelder krav til smittevernforsvarlig drift, herunder utpeke ansvarlig person og opprettholdelse av krav til hygiene, samt følge relevante standarder om smittevern.

Hun og resten av casten poppet champagnen da nyheten var klar.

– Jeg blir nesten rørt, men det blir så fint. Det har vært to veldig tøffe måneder, men nå er vi tilbake. Nå skal vi kjøre på med Mamma Mia for full pupp, sier produsenten.

– Har spist så mye smågodt

Den erfarne skuespilleren Ingar Helge Gimle sier at torsdagens forestilling omtrent blir som en ny premiere.

– Vi kommer til å være kjempenervøse, men kjempeglade. Vi har ligget i halvsøvne, og jeg har spist så mye smågodt. Jeg har scrollet gjennom Finn.no til sent på kveld, bare for å få tiden til å gå. Vi som jobber med teater savner sagmuggen. Vi er ikke så gode på livet ellers når vi ikke får lov til å gjøre det vi elsker, sier Gimle.

Han innrømmer at han har vært redd for teaterets eksistens.

– Jeg har vært redd for at teateret ikke skulle leve lengre, hvis det hadde vart i mange år til. Nå håper jeg at vi bare kan spille og late som ingenting, sier Gimle.

– De må vente

Selv om mange kan juble, gjør kravet om at meteren må opprettholdes at flere må vente med åpne opp som normalt.

– 1350 mennesker inne på Rockefeller på en fet konsert hvor alle hopper og kaster ølglass som mange unge mennesker liker, de må vente litt lengre, sier kjendismanager og daglig leder i eventselskapet All In Jan Fredrik Karlsen.

Karlsen forstår om enkelte er skeptisk til å igjen bevege seg ute blant masse folk.

GLAD: Helseminister Ingvild Kjerkol var svært glad over å kunne lette på nesten samtlige koronatiltak. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Noen vil sikkert kjenne på følelsen av å møte så mange mennesker. Mennesker som meg, løper ut og tar imot alt verden har å by på. Men man må ha respekt for at alle ikke er sånn. Da må vi vise at vi kan gjennomføre arrangement for alle som ønsker å komme, sier han.

Trosset råd

Regjeringen gikk lengre enn anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI tilsa da de valgte å fjerne kravet om antallsbegrensninger og gi kulturlivet unntak fra énmetersregelen.

– Tidligere besvarelser fra FHI sier at denne typen arrangement med hvor du sitter på en fast plass og følger noe som skjer på en scene, er forbundet med lite smitte. Så vi har gjort en totalvurdering og gitt unntak fra meteren på arrangementer med faste tilviste plasser, men også for studenter og idretten, sier Kjerkol til TV 2.