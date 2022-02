Ut mot regjeringens koronahåndtering: – Svært ulogisk

Virke er kritiske til at regjeringen ikke gikk for full gjenåpning. NHO frykter konkursras med det enorme sykefraværet.

Tirsdag kveld presenterte regjeringen betydelige lettelser i koronatiltakene. Påbudet om hjemmekontor, skjenkestoppen og en rekke tiltak som begrenset sosial kontakt ble opphevet.

NHO Service og Handel mener dette er gode nyheter for mange bedrifter, særlig i servicebransjen.

– Det har vært en feilslutning å hevde at hjemmekontor er et lite inngripende tiltak, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i en pressemelding.

Samtidig viser hun til at vi står overfor en sykefraværsbølge vi aldri har sett maken til, som bedriftene vil sitte igjen med regningen for.

Støre: – Derfor kan vi åpne opp

– Ulogisk

Kaltenborn mener det er på høy tid at regjeringen igjen kutter arbeidsgiverperioden for sykefravær til tre dager, slik det var frem til høsten 2021.

– Det er slik at staten fortsatt nekter folk å gå på jobb, samtidig som regningen sendes til bedriftene, sier Kaltenborn.

Hun mener det er svært ulogisk at arbeidsgiver skal betale for flere fraværsdager nå enn under pandemiens første bølger.

– Det logiske nå hadde vært at staten sendte regning for færre fraværsdager til arbeidsgiverne, men vi har altså endt opp med det motsatte: De har økt fra tre til fem dager, sier Kaltenborn.

Hun mener dette i realiteten innebærer at arbeidsgiver tar så å si hele regningen for korona-fraværet.

FOR LITE: Ivar Horneland Kristensen i Virke mener regjeringen burde gjort som Danmark og gått for full gjenåpning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Burde gått for full gjenåpning

Virke reagerer på at regjeringen åpner såpass mye opp, uten at de sløyfet meteren.

– Så lenge meteren opprettholdes er det fortsatt virksomheter i mange bransjer som ikke får ta del i gjenåpningen for fullt, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Han mener det er positivt at regjeringen vil lette på resten av tiltakene snart.

– Vi forventer at alle tiltak oppheves med en gang det er mulig, sier Horneland Kristensen.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, og de er også bekymret for belastningen sykefraværet vil ha.

– Nå er smitteverntiltakene tyngre å bære enn smitten. Regjeringen legger opp til nye to uker med økte kostnader og redusert inntjening for de mest utsatte bransjene, samtidig som de vil la alle arbeidsgivere bære de fulle kostnadene av det uunngåelige sykefraværet fra omikronviruset, sier han.

Han mener regjeringen burde gått for full gjenåpning og samtidig redusert arbeidsgiverperioden for sykefravær til tre dager, for å lette byrden for virksomhetene gjennom den mest kritiske perioden.

SOM NORMALT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener de fleste bedrifter vil kunne drive som normalt fremover. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Godt tegn

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa på pressekonferansen at lettelsene vil få positive konsekvenser for et næringsliv som har slitt gjennom pandemien.

– Nå vil stadig flere kunne drive helt normalt, sa Vedum på regjeringens pressekonferanse.

Ifølge Vedum har koronatiltakene slått mindre ut på norsk økonomi enn antatt.

– Ser vi på de store tallene for norsk økonomi, har det dempet veksten mindre enn forventet. Det er et veldig godt tegn, sa Vedum.