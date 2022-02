Vil ha evaluering av myndighetenes pandemi-håndtering

Regjeringen har besluttet at det skal gjennomføres en ekstern, uavhengig evaluering av regjeringens samlede håndtering av korona-pandemien.

– Covid-19-pandemien er den mest alvorlige hendelsen som har rammet Norge siden andre verdenskrig. Det er svært viktig å lære av det som er gjort slik at vi kan bedre evnen til å håndtere kommende hendelser, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Koronakommisjonen som regjeringen Solberg satte ned, legger fram sin andre rapport i april. Denne kommisjonen har selv besluttet at den vil evaluere håndteringen fram til 31. oktober 2021, altså i all hovedsak håndteringen av pandemien under regjeringen Solberg.

– Jeg har forståelse for kommisjonens beslutning, men vi mener det er avgjørende at hele pandemihåndteringen blir evaluert – også i vår regjeringsperiode. Den avsluttende og eksterne evalueringen bør gi overordnede vurderinger og læringspunkter fra hele pandemien, også arbeidet med å få samfunnet tilbake til normalen, sier Støre.

Regjeringen har ennå ikke konkludert om det skal nedsettes en ny kommisjon eller om oppdraget skal gis til en ekstern virksomhet, en ekspertgruppe eller andre.