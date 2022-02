Frustrert Håkon Evjen: – Skal være forsiktig med hva jeg sier

– Jeg blir, og det kan være spennende det. Klubben fortsetter å si de har troen på meg, og at jeg skal få den sjansen jeg har ventet på, sier Evjen til TV 2.

– Du har fått signaler om det, ja?

– Det har signalene jeg har fått, ja. Men man får signaler om mye rart. Så jeg får bare vente å se.

Håkon Evjen har vært lei og frustrert. Lenge. Det er over to år siden han ble solgt til AZ etter å ha herjet i Eliteserien for Bodø/Glimt.

Rekordsalg

I 2019 hadde han gjennom sine 16 mål og seks målgivende pasninger vært helt sentral på Glimt-laget som tok sølv. På tampen av sesongen ble han kåret både årets unge spiller og årets spiller i Eliteserien.

2019 ble et drømmeår for Evjen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Så gikk guttedrømmen i oppfyllelse. Proffspill i utlandet - og Evjen forlot den gang Aspmyra som Bodø/Glimts dyreste eksport noensinne.

Men i løpet av tiden i Nederland har det kun blitt 33 opptredener for AZ - de fleste av dem som innbytter.

– Det har vært frustrerende og tungt. Jeg flyttet for én grunn: Å spille fotball. En best mulig treningshverdag er bra det, men det kommer til et tidspunkt hvor det ikke holder. Jeg kom som et satsingsprosjekt, men ikke for å bare sitte på benken.

Ny lovnad

Flere klubber forhørte seg om Evjens tjenester i overgangsvinduet som var, men 21-åringen hevder AZ «nektet» å selge ham.

– Det var interesse rundt omkring, men de valgte å ikke gjøre noe med det. Det er de i sin fulle rett til. Jeg har fortsatt kontrakt, men det kommer til et punkt der man kan begynne å slite med å finne humøret og gleden som ikke har vært der på lenge, forklarer Evjen.

De verste overgangsvideoene: – Katastrofe

Flere andre spillere har imidlertid forlatt klubben. Nå har han fått lovnader om mer tillit.

– Tror du på det?

– Det er vanskelig å si. Jeg skal være litt forsiktig med hva jeg sier, men det er klart det er tungt å ha hundre prosent troa etter slik det har vært i to år nå. Men får jeg sjansen, og tar vare på den, er det fullt mulig jeg plassen jeg alltid har villet ha, sier Evjen, som videre forteller at han har vært usikker underveis på om han har ville dra.

Evjen var en del av nødlandslaget i 2020. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Bedre forutsetninger nå

– Det har vært litt begge deler. Som fotballspiller må man ta valg og se på hvor man ønsker å være - og jeg har vært frem og tilbake. Men så lenge klubben ikke har villet at jeg skulle dra, er det bare å gjøre sitt beste og vise at jeg fortjener en startplass. Jeg har bedre forutsetninger nå enn før, i alle fall.

Nå forventer han at klubben holder ord og gir ham tillit i kampene som kommer.

– Så absolutt. Det blir spennende å se de neste kampene nå.

Fredag fikk han tillit fra start i treningskampen mot NAC Breda, og svarte med å tegne seg på scoringslisten.