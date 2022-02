Flertall for å oppløse Viken fylke

Representantskapsmøtet i Akershus Arbeiderparti har i kveld vedtatt at de vil akseptere å oppløse Viken Fylke. Dermed ligger det an til flertall for å skrote Viken på Fylkestingsmøtet 24 februar.

Etter at representantskapet i Akershus Ap 8. januar vedtok at de ville beholde Viken som fylke ble det heftig debatt innad i Arbeiderpartiet. For Buskerud og Østfold Ap hadde vedtatt det motsatte, nemlig en oppløsning av Viken. Det samme som det legges opp til i Hurdalsplattformen.

Det ble derfor innkalt til nytt møte i representantskapet i Akershus Ap tirsdag kveld. Og her vedtok de en intensjon om å oppløse Viken. Det betyr at alle tre fylkeslagene i Arbeiderpartiet, i de gamle fylkene Østfold, Buskerud og Akershus, nå har vedtatt å dele opp Viken.

Kveldens vedtak i representantskapet sier at man må finne fram til et felles vedtak som innkluderer oppløsning av Viken.

«Representantskapet har ikke endret syn om at vi mener at Viken burde bestå, men vi mener tiden har kommet for å finne en samlende løsning. Vi søker å få et best mulig vedtak for innbyggerne i Akershus. Dette inkluderer at de tre fylkeskommunene skal ta med seg ut de eiendeler, verdier og den gjeld de hadde med seg inn», heter det i vedtaket.

Nestleder Øystein Slette i Akershus Ap sier til TV 2 at de nå skal bli enige med de andre to fylkespartiene.

– Vi håper at vi kan bli enige allerede før møtet på lørdag sånn at vi kan legge fram en felles innstilling, sier Slette til TV 2.

– En innstilling som innebærer en oppløsning av Viken?



– Ja, det gjør det, sier Slette.



Dermed er det flertall for dette på Fylkestinget, som skal avgjøre dette på Gardermoen 24. februar.

Men det blir ingen enkel prosess. Ett fylke skal bli tre og skilsmissen må det forhandles om. I Akershus Ap er de særlig ivrige på at Akershus energi skal tilbakeføres til Akershus Fylke.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram sier til TV2 at regjeringen vil ta mye av regningen for skilsmissen.

- Vi har sagt at vi skal stille opp for å bidra sånn at oppløsningskostnadene ikke går ut over det kommunale tjenestetilbudet, så det står vi ved, sier Gram til TV 2.