– Jeg kom for å nyte fotball igjen

Alt har ikke gått på skinner for Anthony Martial i Manchester United. Nå håper franskmannen å få fyr på karrieren igjen i Sevilla.

Da Anthony Martial kom til Manchester United fra Monaco i 2015, var det knyttet store håp til unggutten.

Med en prislapp på 36 millioner pund, som potensielt kunne stige til 57.6 millioner pund, var franskmannen tidenes dyreste tenåring fotballverden hadde sett.

Som 19-åring ble han allerede sammenlignet med sin landsmann Thierry Henry. Monacos gullgutt hadde tatt fransk fotball med storm, og innpodet frykt i sine motstanderes sinn.

Men siden Martial tok sine talenter til nordvest-England for seks og et halvt år siden, har hans opptredener vaklet mellom briljans og skuffelse.

Etter å ha sett lite spilletid både denne sesongen og den forrige, har karrieren så langt kulminert i et lån til spanske Sevilla.

Det kunne derimot ikke ha startet bedre for ham i England.

Drømmedebut

12. september 2015. Manchester United mot Liverpool.

Hjemmelaget har lenge ledet 2-0, før Liverpools belgiske spiss, Christian Benteke, varter opp med et vanvittig brassespark. Reduseringen sitter for bortelaget, og presset øker på United.

Opp trår nysigneringen Anthony Martial, i sin aller første kamp i Premier League. Franskmannen har blitt byttet inn for Juan Mata, og drøyt to minutter etter Bentekes akrobatikk, sikrer han at debuten blir en han aldri vil glemme.

Den rekorddyre tenåringen får ballen på venstre kant, før han rundlurer midtstopper Martin Škrtel og setter ballen kontant i mål. Like fort som håpet ble tent for Liverpool, blir det sloknet av ren Martial-magi.

Mål: Martial 3-1 (86)

Til øredøvende applaus, har 19-åringen allerede spilt seg inn i hjertene til de røde djevlenes supportere.

– For en debut, mine damer og herrer! lyder det fra TV 2s kommentator, Øyvind Alsaker.

Han fortsetter å imponere i de påfølgende kampene, og scorer ytterligere to mål en uke senere i 3-2-seieren borte mot Southampton.

Sesongen avsluttes på kruttsterkt vis for supertalentet, og han ender som klubbens toppscorer i alle konkurranser med 17 mål.

Følelsen rundt Anthony Martial er at her er det avduket en ekte diamant, og statusen hans ser ut til å skyte i været med Manchester United.

Men siden den gang har franskmannens karrierebane vært langt unna storheten som ble spådd for ham tilbake i 2015.

Usikker fremtid

Fra debuten hans for seks sesonger siden til nå, har det vært en berg- og dalbane av prestasjoner fra Martial. 19/20-sesongen var hans beste for Manchester United, med 17 mål og seks målgivende i ligaen.

Sesongen etter sto han derimot med kun fire mål og tre assist for de titteljagende rødtrøyene, og så ikke i nærheten like mange kampminutter som han gjorde i sin toppsesong.

Med ankomstene til Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani og Jadon Sancho de to siste sesongene har sjansene blitt enda færre for franskmannen.

Ikke minst kan det virke som om forholdet til manager Ralf Rangnick har surnet. Martial var ikke del av troppen i 2-2-kampen mot Aston Villa i januar, og Rangnick forklarte da at 26-åringen hadde bedt om å ikke være med.

– Han ville ikke være med i troppen. Normalt ville han ha vært med, men det ville han ikke. Det er grunnen til at han ikke reiste med oss, sa tyskeren til Manchester Evening News etter det skuffende oppgjøret.

UENIGE: Anthony Martial og Ralf Rangnick har hatt sine uenigheter siden tyskeren ankom Manchester United. Foto: OLI SCARFF

Spissen avviste Manchester United-managerens påstand, og slo tilbake på sin Instagram-profil. Der understreket han at han aldri ville ha nektet å spille for klubben.

Fremtiden ser dermed usikker ut for Anthony Martial i Manchester United.

Han var aktiv i Marcus Rashfords vinnermål på overtid mot West Ham forrige serierunde. Det ble sesongens siste involvering på drømmenes teater for franskmannen.

Utlånt til titteljager

Tre dager etter de elleville jubelscenene på Old Trafford skiftet Martial beite til Spania, da lånet til Sevilla ble bekreftet.

Om lånet eventuelt blir permanent til sommeren, gjenstår å se. Selv snakker 26-åringen tvetydig om fremtiden.

– Jeg har signert for fem måneder, men du vet aldri hva fremtiden bringer. Det handler ikke bare om penger. Det er å spille og nyte det. Derfor valgte jeg å komme hit. Jeg kom for å spille og nyte fotball igjen, sa Martial om utlånet til Sevilla.

LÅNES UT: Anthony Martial vil spille for Sevilla ut sesongen. Utlånet ble bekreftet 25. januar. Foto: CRISTINA QUICLER

Sevilla jakter sin første ligatittel siden 1946, og Julen Lopeteguis mannskap er kun fire poeng bak ligaleder Real Madrid.

Naturligvis vil Martial håpe på å kunne bidra til gullhåpet, og med det få fart på en stagnert fotballkarriere.

Seks og et halvt år etter debuten mot Liverpool, kan han nå få sin første kamp for Sevilla på lørdag mot Osasuna.

Håpet for franskmannen vil være å starte det nye steget i karrieren på en like eksplosiv måte som han gjorde i 2015, og nok en gang løfte fansen fra sine seter i høylytt ekstase.

Så klart ville sesongens kronjuvel vært å sikre Sevilla et etterlengtet og historisk ligagull.