Holden-utvalget: Gode argumenter for lettelser i tiltaksnivået nå

Holden-utvalget fikk i forkant av tirsdagens koronapressekonferanse i oppdrag å vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tiltakene.

På den ene siden mener utvalget at det fortsatt er flere argumenter som taler for å videreføre et relativt strengt tiltaksnivå. Det vil forsinke smittespredningen, som igjen vil dempe belastningen på helsevesenet og samfunnet for øvrig, står det i rapporten.

Det vil også innebære at færre blir syke samlet sett, slik at samlet sykdomsbyrde blir mindre.

På den andre siden argumenter utvalget for at det er flere argumenter som taler for å lette på tiltaksnivået nå.

Stor tiltaksbyrde

«Smitteverntiltakene som benyttes innebærer samlet en stor tiltaksbyrde, med en rekke negative konsekvenser knyttet til redusert sosial kontakt, bortfall av viktige aktiviteter, økonomiske tap, belastning på fysisk og psykisk helse, tapt læring, med mer», skriver utvalget.

I tillegg peker rapporten på at mange av de som rammes er barn, ungdom og unge voksne som selv løper liten personlig risiko ved infeksjon.

«Ved å lempe på de mest belastende tiltakene, ville tiltaksbyrden bli redusert betydelig. Raskere smittespredning ville øke belastningen på helsevesenet og samfunnet for øvrig når mange er smittet, men trolig ville perioden med høy belastning bli mer kortvarig».

Forkortet isolasjonstid for unge

Ekspertgruppen mener man bør vurdere kravene til isolasjonstid, basert på en avveining mellom risiko ved mulig videre smitte og den samfunnsmessige belastningen ved isolasjonsperioden.

De mener det bør vurderes om reglene for isolasjon kan tilpasses den enkeltes situasjon, herunder forhold på jobb og graden av kontakt med risikogrupper.

«I tillegg bør isolasjon og karantenereglene vurderes ut fra symptomatisk sykdom, ved for eksempel at de yngste kan få forkortet isolasjonstid hvis de tester positivt uten å ha symptomer».

Ekspertgruppen mener også at beslutninger om smitteverntiltak bør komme fortløpende og at det ikke går uker mellom hver gang reglene endres.