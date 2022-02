Kilder til TV 2: Meteren videreføres med noen unntak

TV 2 erfarer at det kommer unntak for den omfattende en meters-regelen. Dette vil blant annet være for universitetene, som har vært tydelige på at det blir umulig å gjennomføre normal undervisning og samtidig opprettholde meteren.

TV 2s kilder opplyser også at det vil bli delvis unntak for kultursektoren, og da spesielt arrangementer med faste tilviste plasser, som teaterscenene.

Den nasjonale skjenkestoppen oppheves fullstendig, opplyser TV 2s kilder.

Det er frykten for at vitale samfunnsfunksjoner skal kollapse som følge av eksplosivt sykefravær, som er årsaken til at man ikke slipper helt opp i denne omgang.

Klokken 19 vil regjeringen presentere alle endringene som blir gjort i koronatiltakene.