I fjor ble det klart at politiet i Norge har inngått en avtale med Ford om innkjøp av helt nye patruljebiler, eller såkalte ressurskjøretøy.

Etter en grundig prosess der flere aktuelle modeller ble testet på bane, i terreng, på langkjøring og i bykjøring, endte valget til slutt på Ford Explorer ST-Line.

Det er denne som skal erstatte BMW X5, som politiet har benyttet til samme formål siden 2015.

Med nye Explorer er det også første gang norsk politi får en ladbar SUV som ressurskjøretøy.

Avtalen har en ramme på 180 millioner kroner og utleveringen av biler starter våren 2022.

Test på lukket bane

Akkurat nå tester politiet ut de to første eksemplarene av nykommeren. Foreløpig er det snakk om to prototyper av bilen, en sivil og en uniformert versjon.

Politiet har utført de første vintertestene av Explorer på en lukket isbane på Gol.

Forrige uke ble bilene tatt med til en lukket isbane på Golsfjellet, hvor man ønsker å teste bilene skikkelig, blant annet for å kjenne hvordan den digre SUV-en oppfører seg på vinterføre.

– Testene gjøres for å innhente erfaringsmateriale knyttet til bruk av bilen og utstyret, samt at det danner grunnlag for utvikling av opplæringsmateriell til brukerne. Siden dette er et stort og tungt kjøretøy med mye motorkraft, kreves større bevissthet til kjøretøyets oppførsel på vinterføre, forteller Bente Klæstad fra Politiets Fellestjenester til Broom.

Under panseret på den mer enn 5 meter lange, 2 meter brede og nesten 2 meter høye Explorer, finner du Fords 3-liters V6 EcoBoost-bensinmotor. I kombinasjon med en elektrisk motor gir den en totaleffekt på 457 HK og 825 Nm dreiemoment.

Den elektriske rekkevidden er på 47 kilometer.

Slik ser en standard Explorer ut på innsiden. Politiet vil naturligvis gjøre sine tilpasninger.

Kan håndtere skarpe oppdrag

Nye Ford Explorer erstatter altså BMW X5 og fungerer som et ressurskjøretøy for politiet.

– Ressurskjøretøyet er et patruljekjøretøy som er spesielt tilpasset politiets utrykningsenheter. Disse patruljene er forstrekningsressurser som i utgangspunktet utfører vanlig ordenstjeneste, men raskt kan omdisponeres til å håndtere skarpe- og mer komplekse oppdrag som stiller høyere krav til kompetanse, utstyr eller kjøretøykapasitet, sier Klæstad til Broom.

Hun legger til at et ressurskjøretøy har høyere krav til volum og nyttelast enn vanlige patruljekjøretøy.

Politidirektoratet har hittil tildelt 16 Ford Explorer som skal leveres politidistriktene denne våren. Fordelingen mellom de ulike distriktene ikke bestemt.

Explorer er litt av et beist – på over 5 meter.

Politiets kriterier I politiets anskaffelser er tildelingskriteriene bestemt når anskaffelsene offentliggjøres. For anskaffelse av ressurskjøretøyet var tildelingskriteriene fordelt på 40% levetidskostnader og 60% kvalitet. Innenfor området kvalitet lå følgende underkriterier: Operative løsninger, ytelser, kapasiteter og funksjonalitet

Helse, miljø og sikkerhet

Levering, garantier, service og vedlikehold Handicare AS sitt tilbud på Ford Explorer var best på levetidskostnader og kvalitet. Kilde: Politiets Fellestjenester

