Derfor tok statsadvokaten med seg helautomatisk rifle i retten

Ulovlige skytevåpen står sentralt i rettssaken mot en 49 år gammel mann i Agder tingrett denne uken. For å vise retten hva saken dreier seg om, tok statsadvokat Terje Aleksandersen med seg flere automatiske skytevåpen inn i rettssalen.

Politiet mener at den 49 år gamle mannen har kjøpt og solgt skytevåpen for minst 500.000 kroner.

– Jeg kan ikke skjønne at det tallet er så høyt, sa tiltalte i retten.

Rettssaken mot den 49 år gamle mannen som er tiltalt for en lang rekke brudd på Våpenloven begynte i Agder tingrett onsdag.

I 2020 fant politiet både hel- og halvautomatiske rifler, maskinpistoler, hagler og revolvere i et hemmelig rom hjemme hos 49-åringen.

HELAUTOMATISK: Dette er ett av de 83 våpnene politiet fant hjemme hos tiltalte. Foto: Kripos

Totalt har politiet beslaglagt 83 våpen i denne saken.

Over 300 annonser på Finn

49-åringen er også tiltalt for å ha solgt minst 14 ulovlige rifler på Finn.no. Selv om han erkjenner disse salgene, nekter han straffskyld.

Gjennom etterforskningen har politiet funnet over 300 annonser som mannen har lagt ut på Finn.

– Min klient mener at våpnene for salg var lovlig plombert, sa mannens forsvarer, advokat Espen Wangberg under sitt innledningsforedrag.

Det er politiet totalt uenig.

I retten onsdag vitnet Øivind Strand fra Kripos som ekspertvitne. Han har undersøkt våpnene som er beslaglagt, og mener plomberingene ikke holder mål.

– Dette er ikke i henhold til noe regelverk som eksisterer, sa Strand.

– Vi ser ofte at kriminelle miljøer er opptatt av og har kunnskap om å reversere denne typen plomberinger, sa våpeneksperten også.

På spørsmål fra dommeren svarte den tiltalte 49-åringen at han ikke hadde gjort seg noen spesielle tanker rundt hvem han solgte våpnene til, nettopp fordi han mener at de var ubrukelige.

«Våpenfabrikk»

49-åringen sier at han har samlet på våpen i over 30 år, og at han først og fremst har drevet med dette av hensyn til sin egen samlerinteresse.

Han erkjenner at han har bestilt en rekke våpendeler via post fra USA, og at han selv har satt sammen og montert disse.

Internt i politiet har de omtalt mannens bolig som en «våpenfabrikk».

UZI: Denne russiske maskinpistolen av typen UZI, viste seg å være helautomatisk og fullt funksjonell da Kripos undersøkte den. Foto: Kripos

– Det er helt åpenbart at tiltalte har stor kunnskap om våpen. Det er ikke hvem som helst som hadde klart å sette sammen dette, sa Strand fra Kripos.

I 2016 mistet tiltalte våpenkortet sitt. Det betyr at han ikke har lov til å ha befatning med våpen av noe slag, med mindre de er plombert.

At et våpen er plombert betyr at det aldri kan brukes igjen.

De fleste våpnene som er beslaglagt hjemme hos mannen, har aldri en gang vært forsøkt plombert. Mannen erkjenner delvis noen av disse forholdene.

For å demonstrere hva slags våpen det er snakk om, tok statsadvokat Leif Aleksandersen med seg noe av beslaget inn i rettssalen i Agder.

EKSEMPLER: Kripos' har prøveskutt flere av våpnene som er beslaglagt. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Helautomatisk militærvåpen

Av de mange typene våpen mannen er tiltalt for å ha hatt befatning med, er det en type som skiller seg ut – en såkalt AR-15-rifle.

Det er denne typen han er tiltalt for å ha videresolgt 14 eksemplarer av.

– Det ene våpenet som går igjen her er en såkalt AR-15. Dette er et militærvåpen, og mye brukt i USA, sier statsadvokat Leif Aleksandersen.

Flere av våpnene 49-åringen har vært i besittelse av, har også vist seg å være helautomatiske. Dette er våpen med et enormt skadepotensiale, og som er utviklet for militær strid.

AR-15: Dette er et av flere eksempler på en AR-15-rifle, som tiltalte har hatt mange av. Foto: Kripos

Selv i USA, der våpenlovgivningen er langt mer liberal enn i Norge, er det forbudt med helautomatiske våpen.

Under rettssaken onsdag ville tingrettsdommer Øyvind Strand vite hvorfor han har solgt plomberte våpen med rødpunktsikte.

– Hva er vitsen med det hvis de ikke kan brukes? spurte Strand.

– Det er jo et samleobjekt og en pyntegjenstand da. Man vil jo at det skal se ordentlig ut, svarte tiltalte.

Brukt under massakre i USA

Under den dødeligste masseskytingen i amerikansk historie, var det nettopp en helautomatisk AR-15-rifle som ble brukt.

1. oktober 2017 stod den 64 år gamle pensjonisten Stephen Paddock på et hotellrom i 32. etasje og skjøt mot publikum på en countrykonsert nedenfor.

58 mennesker ble drept og mer enn 500 ble skadet. I etterkant av Las Vegas-massakren gjorde The New York Times analyser av videoer fra sosiale medier som viste at gjerningsmannen skjøt ca. 10 skudd i sekundet.

Også da 50 personer ble drept på en nattklubb i Orlando i 2016, var det en AR-15-rifle som ble brukt.