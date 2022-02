Tom Brady bekrefter at han legger opp

NFL-stjernen Brady bekrefter: setter karrierepunktum.

Den mestvinnende NFL-spilleren gjennom tidene, Tom Brady, har offisielt bestemt seg for å legge opp.

Det bekrefter 44-åringen selv via Instagram.

– Jeg har reflektert mye de siste ukene og har spurt meg selv vanskelige spørsmål. Jeg er så stolt over hva vi har oppnådd. Mine lagkamerater, trenere, motstandere og fans fortjener 100% av meg. Men akkurat nå er det best at jeg forlater banen for den yngre generasjonen av dedikerte og engasjerte utøvere, skriver Brady i inlegget.

Tom Brady med én av sine totalt syv Super Bowl-seire. Foto: Michael Conroy

– Min spillerkarriere har vært en spennende reise, og langt unna hva jeg kunne forestille meg- fullt av opp- og nedturer. Når du er inni det hver dag, tror du ikke det vil være noe slutt. Når jeg sitter her nå, tenker jeg over de store spillerne og trenerne jeg har vært priviligert å spille med og mot- konkurransen har vært heftig og intens, skriver han videre.

Det har de siste dagene hersket spekulasjoner om at det gikk mot slutten for Bradys imponerende karriere, særlig etter at firmaet hans, TB12sports, takket ham for innsatsen gjennom «22 utrolige sesonger».

Brady kan se tilbake på en karriere i New England Patriots (2000-2019 og Tampa Bay Buccaneers (2020-2022).

I denne perioden har han vunnet Super Bowl syv ganger (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 og 2021) og blitt ligaens mest verdifulle spiller tre ganger (2007, 2010 og 2017).

(©NTB/TV 2)